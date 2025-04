Nuova stazione di ricarica per le auto elettriche in Circoscrizione 4: ecco dove saranno le colonnine

Nuova stazione di ricarica per le auto elettriche in Circoscrizione 4 (foto d'archivio)

Nuove colonnine di ricarica per le auto elettriche in Circoscrizione 4. Saranno installate in via Boselli 33, tra via Carlo Capelli e via Salbertrand nella zona nord di Parella. Lo ha rivelato il funzionario del dipartimento infrastrutture del Comune Giuseppe Chiantera, durante le commissioni ambiente e mobilità della Circoscrizione presiedute dal coordinatore Lorenzo Ciravegna.



L'installazione fa parte di un'ampia campagna di realizzazione di nuove stazioni su tutto il territorio comunale. I gestori delle colonnine avevano presentato numerose proposte ma solo 13 hanno avuto il via libera da parte dell'amministrazione, e di queste solo una rientra nella Circoscrizione 4.

Come rivelato da Chiantera, si tratterà di due o tre colonnine per quattro o sei posti auto e, contrariamente alle altre stazioni previste, in questo caso non ci sarà bisogno della costruzione di una cabina elettrica, necessaria all'adattamento della potenza elettrica della rete. L'intervento sarà quindi meno invasivo e più veloce rispetto a quello degli altri quartieri.