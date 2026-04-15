Da Comala, la quinta edizione di Primavera di Bellezza - Piccolo Festival Resistente

Torna al Comala, Primavera di Bellezza - Piccolo Festival Resistente che quest'anno raggiunge la quinta edizione.



Concerti, proiezioni, talk e laboratori in programma fino al 9 maggio negli spazi dell’ex Caserma La Marmora.

La quinta edizione del festival è iniziata con l'anteprima del 9 aprile, che ha visto la proiezione, con la presenza del regista Daniele Gaglianone, del documentario Dove bisogna stare e terminerà il 9 maggio con l'intervento di Cathy La Torre dedicato alle donne della Resistenza italiana e alle madri costituenti: la chiusura ideale per celebrare l'ottantesimo anniversario del voto alle donne e dell'elezione delle prime 21 deputate della storia d'Italia.

E proprio alle donne nella Resistenza e alla Costituzione è dedicata una parte importante del programma - dalla presentazione di Non per bellezza di Margherita Becchetti, in un dialogo con Non Una di Meno, la proiezione di Tina - Una vita ribelle o l'incontro con Matteo Saudino, per esempio, ma anche la biciclettata alla riscoperta dei luoghi e delle donne della Resistenza in quartiere o le illustrazioni di Laura Ciriello (in arte La Volpe) per il 25 aprile – che però non dimentica di allargare lo sguardo all'attualità, con momenti dedicati alla questione palestinese (le proiezioni di Gli accampamenti o di Colpevoli di Palestina) alle politiche securitarie (come nel dialogo tra le studiose Laura Carrer e Serena Mazzini) e alle diverse esperienze di resistenze contemporanee, come quelle raccontate dal film The cost of Growth, proiettato l'8 maggio. In mezzo, ovviamente, la Pastasciutta Antifascista del 25 aprile a pranzo, offerta gratuitamente a tutto il quartiere in continuità con la tradizione iniziata dalla famiglia Cervi (e proprio Adelmo Cervi verrà a parlarci dei suoi “7 padri” martedì 28 aprile), che quest'anno si terrà direttamente nelle strade tra corso Vittorio Emanuele e via Nino Bixio, e il concerto serale che vedrà l'esibizione, tra gli altri, dei Modena City Ramblers, a completare una programmazione musicale che vede diversi ospiti interessanti, come il collettivo Marmellata Jam, la notte del 24, e le due cantautrici TÄRA e Giorgieness, sul palco la sera del 23. L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.