Brucia un garage a Chivasso: l'incendio finisce per coinvolgere 4 box. Intervengono i vigili del fuoco [FOTO]

Intervento questa mattina poco dopo le 7 da parte dei vigili del fuoco di Torino: un garage a Chivasso, infatti, aveva preso fuoco per cause e dinamica ancora da chiarire.

Le fiamme si sono peraltro allargate andando a coinvolgere anche i box vicini: in tutto sono 4 i garage che hanno riportato danni per l'incendio.



Danni fortunatamente legati solo alle cose, perché non risultano essere presenti persone coinvolte.