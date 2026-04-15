Lavori alla palestra del primo Liceo Artistico di Torino

A seguito del sopralluogo di fine 2025 del vicesindaco della Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo e dalla consigliera delegata all’istruzione Caterina Greco, nelle scorse settimane sono stati realizzati interventi di manutenzione nelle palestre del Primo Liceo Artistico di Torino in via Carcano.

Le palestre sono rimaste chiuse per alcune settimane per consentire i lavori, resi necessari per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi, la messa a norma delle attrezzature sportive e il ripristino di alcune parti della pavimentazione che presentavano criticità.

In particolare sono state realizzate nuove uscite di sicurezza, sistemate zone della pavimentazione ammalorata e installata una nuova attrezzatura per la pallavolo nella palestra più piccola.

Durante il periodo dei lavori sono state sospese le attività di educazione fisica e le attività sportive extrascolastiche, comprese quelle dell’associazione ASD 5 Pari, concessionaria per l’anno 2026.

I tecnici della Città metropolitana di Torino hanno seguito gli interventi e le verifiche tecniche, concluse regolarmente. Restano da completare alcuni lavori, tra cui l’illuminazione delle uscite di sicurezza e i parapetti delle rampe, che non impediscono comunque l’utilizzo delle palestre.

“Siamo consapevoli dei disagi, ma si tratta di interventi necessari inseriti in un programma di manutenzione costante degli edifici scolastici. L’obiettivo è garantire condizioni sempre più sicure per lo svolgimento delle attività didattiche e sportive” ha dichiarato il vicesindaco della Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo.

"La palestra del Primo Liceo Artistico è una struttura utilizzata da molte associazioni del territorio. Un ringraziamento al Primo Liceo e alla Città metropolitana di Torino per la collaborazione avviata in questi anni con la Circoscrizione 7 e per i lavori di manutenzioni realizzati negli ultimi tre anni" ha aggiunto il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri.



