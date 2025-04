Barriera di Milano, brucia un alloggio nel cuore della notte: intervento dei vigili del fuoco per mettere in salvo le persone [FOTO]

Allarme questa notte per un incendio divampato all'interno di un alloggio nella zona di Barriera di Milano, più precisamente in via Palestrina. L'allarme è scattato intorno all'1:30 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per riportare la situazione in condizioni di sicurezza. Le fiamme sono partite dal pian terreno di una palazzina di 4 piani.



Diverse le persone coinvolte, almeno quattro, che sono state aiutate ad abbandonare l'edificio. I pompieri hanno raggiunto i piani dove si trovavano le persone utilizzando anche l'autoscala. I residenti che hanno lasciato l'abitazione sono stati affidati alle cure dei sanitari presenti sul posto con le ambulanze.



Ancora al vaglio degli inquirenti le cause e la dinamica che ha portato all'origine del rogo.