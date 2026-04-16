“Il giardino segreto”: arte e creatività per bambini a Rivoli

Un pomeriggio all’insegna della creatività e della scoperta artistica per bambini e ragazzi. Sabato 18 aprile alle ore 16, la Casa Museo Carena apre le sue porte ai più giovani con il laboratorio “Il giardino segreto”, un’iniziativa pensata per coinvolgere partecipanti dai 6 ai 14 anni.

L’attività si svolgerà nel suggestivo giardino della casa del cosiddetto “pittore dei cieli”, offrendo ai bambini un’esperienza immersiva tra arte e natura. Attraverso un approccio pratico e laboratoriale, i partecipanti potranno esplorare tecniche e segreti dell’artista, stimolando creatività, curiosità e capacità espressive.

Il laboratorio rappresenta anche un’occasione per avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’arte in un contesto accogliente e familiare, dove l’apprendimento si intreccia con il gioco e la sperimentazione.

L’iniziativa rientra nel progetto Disegniamo l’arte, promosso da Abbonamento Musei, che anche nel 2026 rinnova il suo impegno verso le famiglie con attività educative diffuse nei musei di Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta.

Per partecipare è previsto un contributo di 3 euro per i bambini in possesso di Abbonamento Musei e di 5 euro per i non possessori, mentre l’ingresso è gratuito per i genitori. Al termine del laboratorio sarà offerta una merenda ai partecipanti.

Le prenotazioni sono già aperte e possono essere effettuate telefonicamente al numero 347 0393276 oppure via email all’indirizzo casamuseocarena@gmail.com.