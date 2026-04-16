A Grugliasco la PIM 2026: appuntamento per tutti i collezionisti di schede telefoniche

Il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco ospita, dal 17 al 19 aprile, l'edizione 2026 del PIM - Phonecards International Meeting, il più importante evento internazionale dedicato ai collezionisti e agli appassionati di schede telefoniche e telefonia storica, con i patrocini del Comune di Grugliasco, della Regione Piemonte, del Consiglio regionale del Piemonte, della Città metropolitana di Torino, della Città di Torino e di Turismo Torino e Provincia.

L'evento quest'anno celebra i 50 anni dalla realizzazione della prima scheda telefonica pubblica, la SIDA 0 nel 1976, assieme a partner che hanno fatto la storia come Urmet, che curerà un'esposizione proveniente dal proprio archivio storico, Società Italiana Distributori Automatici SidaSpa, l'azienda che ha prodotto la prima scheda telefonica ed il Museo Telefonia Pubblica che porterà una cabina telefonica ed altri oggetti di telefonia pubblica.

Sabato alle ore 14 si svolgerà un'importante asta di beneficenza in cui il 100% del ricavato verrà donato alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro - Candiolo, eccellenza nella cura delle malattie oncologiche, il cui ruolo di banditore verrà ricoperto pro bono dall'amico Vito Gioia.

Non mancheranno gli oltre 55 collezionisti che hanno già riservato i tavoli per esporre e scambiare con visitatori e appassionati le mitiche schede telefoniche.

Durante la manifestazione, la Pro Loco Grugliasco fornirà il servizio bar e tavola calda. Ingresso libero e gratuito nei seguenti orari:

17 aprile – dalle 12:00 alle 18:30

18 aprile – dalle 10:00 alle 18:30

19 aprile – dalle 10:00 alle 17:00