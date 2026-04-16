A Settimo Torinese è tempo di musica con "Antiqua"

Antiqua 2026 torna a Settimo Torinese per il quarto appuntamento della stagione intitolata “Dove il tempo si fa musica e la memoria diventa emozione”.
Il Coro “Adorno” di Reggio-Emilia, con l’Accademia del Ricercare, il 26 aprile, alle 21.15, presso la Chiesa di Santa Croce di piazza San Pietro in Vincoli, proporrà “Antonio Lucio Vivaldi (1678-1741) Confitebor [RV 596] a 3 voci per soli, coro e orchestra e Dixit Dominus [RV 807] a 4 Voci per soli coro e orchestra”.
La proficua sinergia con Settimo Torinese si rinnova anche in questa edizione. Il notevole successo di pubblico e di critica avuto negli anni precedenti, oltre all’impegno dell’Amministrazione Comunale unito ad un sostanziale sostegno della fondazione ECM e ai contributi di Regione Piemonte Fondazione CRT e del Ministero dei Beni Culturali, permettono di continuare questa positiva esperienza con la produzione di concerti di musica classica a Settimo Torinese di altissimo livello culturale dove si esibiranno alcuni tra i migliori artisti del panorama musicale europeo.
Ingresso gratuito.
Per informazioni o prenotazioni scrivere a segreteria@accademiadelricercare.com o accademiadelricercare@gmail.com oppure consultare il sito web https://accademiadelricercare.com/.
I concerti di Antiqua 2026 sono accompagnati da un piccolo allestimento d’arte realizzato dall’Associazione “La Voce dei Venti” (https://lavocedeiventi.com/).
Programma:
Confitebor [RV 596]
a 3 voci per soli, coro e orchestra
Concerto in re minore per due oboi e archi RV 535
Largo – Allegro – Largo – Allegro molto
Dixit Dominus [RV 807]
a 4 Voci per soli coro e orchestra
Interpreti:
Coro “Adorno” di Reggio-Emilia
Yayoi Masuda, Artem Dzeganovskyi, Efix Puleo, Paola Nervi - violini
Elena Saccomandi, Alessandro Curtoni – viole
Lorenzo Fantinuoli – violoncello
Arianna Zambon, Manuel Staropoli – oboi
Samuel Perinotto - tromba
Cecilia Medi - fagotto
Federico Bagnasco – violone
Claudia Ferrero – organo
Luigi Pagliarini – Direttore