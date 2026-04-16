A Settimo Torinese è tempo di musica con "Antiqua"

Antiqua 2026 torna a Settimo Torinese per il quarto appuntamento della stagione intitolata “Dove il tempo si fa musica e la memoria diventa emozione”.

Il Coro “Adorno” di Reggio-Emilia, con l’Accademia del Ricercare, il 26 aprile, alle 21.15, presso la Chiesa di Santa Croce di piazza San Pietro in Vincoli, proporrà “Antonio Lucio Vivaldi (1678-1741) Confitebor [RV 596] a 3 voci per soli, coro e orchestra e Dixit Dominus [RV 807] a 4 Voci per soli coro e orchestra”.

La proficua sinergia con Settimo Torinese si rinnova anche in questa edizione. Il notevole successo di pubblico e di critica avuto negli anni precedenti, oltre all’impegno dell’Amministrazione Comunale unito ad un sostanziale sostegno della fondazione ECM e ai contributi di Regione Piemonte Fondazione CRT e del Ministero dei Beni Culturali, permettono di continuare questa positiva esperienza con la produzione di concerti di musica classica a Settimo Torinese di altissimo livello culturale dove si esibiranno alcuni tra i migliori artisti del panorama musicale europeo.

Ingresso gratuito.

Per informazioni o prenotazioni scrivere a segreteria@accademiadelricercare.com o accademiadelricercare@gmail.com oppure consultare il sito web https://accademiadelricercare.com/.

I concerti di Antiqua 2026 sono accompagnati da un piccolo allestimento d’arte realizzato dall’Associazione “La Voce dei Venti” (https://lavocedeiventi.com/).

Programma:

Confitebor [RV 596]

a 3 voci per soli, coro e orchestra

Concerto in re minore per due oboi e archi RV 535

Largo – Allegro – Largo – Allegro molto

Dixit Dominus [RV 807]

a 4 Voci per soli coro e orchestra

Interpreti:

Coro “Adorno” di Reggio-Emilia

Yayoi Masuda, Artem Dzeganovskyi, Efix Puleo, Paola Nervi - violini

Elena Saccomandi, Alessandro Curtoni – viole

Lorenzo Fantinuoli – violoncello

Arianna Zambon, Manuel Staropoli – oboi

Samuel Perinotto - tromba

Cecilia Medi - fagotto

Federico Bagnasco – violone

Claudia Ferrero – organo

Luigi Pagliarini – Direttore