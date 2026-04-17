Inchiodate sul bagnato e soccorso per incidente nella piazza del Parco della Pace [VIDEO e FOTO]

Macchine che inchioda sul bagnato sul piazzale. Polizia locale, Croce Verde e Vigili del Fuoco impegnati in un soccorso per un incidente. Stamattina nella piazza del Parco della Pace, vicino alla piscina, si è tenuta la lezione pratica del corso di guida sicura organizzato dai vigili di Pinerolo.

“A novembre abbiamo fatto delle lezioni teoriche nelle classi quarte e quinte delle superiori del Pinerolese, parlando loro di argomenti legati alla sicurezza come l’uso delle cinture e il problema della velocità – riassume il progetto il vicecommissario Roberto Santopaolo –. Stamattina invece 140 ragazzi di quinta, che hanno già la patente, si sono potuti cimentare in una prova pratica di guida sicura e hanno assistito a una simulazione di soccorso in caso di incidente, una novità introdotta, grazie alla presenza dei vigili del fuoco”. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è stata organizzata con le associazioni Ali d’argento e Angeli sconosciuti e ha coinvolto anche protezione civile e Aib.

“Tra le nostre proposte rivolte ai giovani è quella che ottiene maggior riscontro – sottolinea l’assessora comunale all’Istruzione Lia Bianco –. Ed è possibile grazie alla collaborazione delle autoscuola del Pinerolese, che si mettono a disposizione gratuitamente per fare esercitare i partecipanti”.