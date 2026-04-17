Panchine in dono alla BiblioAgorà: il Lions completa l’area pedonale

Il Lions club Luserna San Giovanni-Torre Pellice completa il lavoro iniziato dal Comune con la ristrutturazione della biblioteca, regalando le panchine che arrederanno l’area pedonale antistante l’ingresso di via Ex Deportati e Internati. Inaugurato nel 2022, il polo culturale BiblioAgorà, infatti, aveva comportato la pedonalizzazione di un tratto di strada per riqualificare la zona su cui si affaccia l’edificio. “Doveva diventare un piccolo salottino all’aperto: un’area dove gli utenti della biblioteca, ma non solo, potessero fermarsi per chiacchierare o svolgere attività, ma sono venute a mancare le risorse per arredarlo” racconta la consigliera Elena Marcellino che da assessore nel mandato precedente aveva seguito la realizzazione del progetto del Polo culturale.

Il Lions club Luserna San Giovanni-Torre Pellice è venuto in soccorso regalando quattro panche in pietra di Luserna che sono state posizionate nei giorni scorsi. Protagonista della donazione Laura Malan Bertin, moglie dello storico fondatore, Sergio Bertin, scomparso nel 2020. Presidente dell’anno sociale 2024/2025, Malan Bertin ha raccolto le donazioni necessarie, devolvendo all’acquisto anche il suo premio di fine mandato: “È un momento che ci rende orgogliosi perché in questo modo esprimiamo la nostra riconoscenza al Comune di Luserna San Giovanni che in questi anni ci ha offerto gli spazi per gli screening della salute gratuiti in memoria di mio marito, e il Teatro Santa Croce per gli spettacoli teatrali” dichiara.

La cerimonia di inaugurazione delle nuove panche si svolgerà alle 15 di domani, sabato 18 aprile.