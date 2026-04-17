Uno studio dentistico per la cura del giardinetto di Mirafiori Sud

Prima la chiusura a causa dei vandalismi, poi la riqualificazione. Ora, a distanza di circa sei mesi dagli interventi, si torna a parlare del giardino pubblico all’angolo tra via Monastir e via Candiolo, a Mirafiori Sud, per il tema della manutenzione e della gestione nel tempo. A portare la questione in Circoscrizione 2 è il consigliere Davide Schirru, che ha segnalato una proposta arrivata da un soggetto privato disponibile a prendersi cura dell’area.

Prima il degrado, poi la riqualificazione

Il giardino era stato chiuso in passato proprio a causa di atti vandalici che ne avevano compromesso l’utilizzo. Successivamente, lo scorso autunno, è stato oggetto di un intervento di riqualificazione con l’installazione di nuovi giochi, panchine e arredi urbani. Un intervento pensato per restituire uno spazio di aggregazione al quartiere, in particolare per famiglie e bambini.

Il nodo della manutenzione

Ma oggi il tema centrale torna a essere quello della cura dell’area. La necessità di garantire manutenzione costante e prevenire nuovi episodi di degrado resta infatti una priorità per residenti e istituzioni. Proprio in questo contesto si inserisce la proposta arrivata dal territorio.

La proposta del privato

Nei giorni scorsi la Clinica Mederi’s si è detta disponibile a occuparsi della manutenzione del giardino. In cambio, lo studio odontoiatrico ha richiesto la possibilità di installare cartelloni pubblicitari all’interno dell’area. Una proposta che apre alla possibilità di una collaborazione tra pubblico e privato per la gestione degli spazi verdi. La segnalazione è stata inoltrata alla presidenza della Circoscrizione 2, che dovrà ora valutarne la fattibilità e le modalità. “Una bella idea di sponsorizzazione che valuteremo” ha replicato il presidente, Luca Rolandi.