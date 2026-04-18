Blackout tra il centro e Vanchiglia: supermercati chiusi e negozi fermi per due ore [FOTO]

Una mattinata al buio per i residenti del centro e di Vanchiglia, che a partire dalle ore 10 si sono ritrovati improvvisamente senza energia elettrica a causa di un guasto tecnico.

Il disservizio è stato causato dallo scatto simultaneo di tre linee di media tensione, un evento che ha fermato alcune attività della zona.

​Come fa sapere Iren il lavoro dei tecnici è iniziato immediatamente dopo il guasto e ha permesso, dopo circa quarantacinque minuti di interventi, di riattivare il 70% delle utenze coinvolte. Il ripristino definitivo è avvenuto solo poco dopo mezzogiorno, quando l’intera rete è stata messa in sicurezza e riportata a pieno regime.

​Segnalati diversi disagi. Molte persone sono rimaste ferme fuori dagli ingressi dei supermercati, come accaduto al Conad di via Tarino e all'Md di corso Regina Margherita, impossibilitati a proseguire le vendite a causa del blocco degli ingressi e delle casse.

Così come la lunga interruzione della corrente ha impattato sulle attività che operano con prodotti freschi: gelaterie, verdurieri e fruttivendoli hanno dovuto gestire l'emergenza per evitare che l'interruzione della catena del freddo danneggiasse le scorte di merce.

​Oltre ai disagi all'interno dei locali, il blackout ha creato qualche complicazione alla viabilità stradale. L'incrocio su Corso Regina Margherita, all'altezza di via Montebello e via Borelli, è rimasto speovvisto di regolazione semaforica fino al ripristino.