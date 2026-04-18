Blackout tra il centro e Vanchiglia: supermercati chiusi e negozi fermi per due ore [FOTO]

Una mattinata al buio per i residenti del centro e di Vanchiglia, che a partire dalle ore 10 si sono ritrovati improvvisamente senza energia elettrica a causa di un guasto tecnico.
Il disservizio è stato causato dallo scatto simultaneo di tre linee di media tensione, un evento che ha fermato alcune attività della zona.
Come fa sapere Iren il lavoro dei tecnici è iniziato immediatamente dopo il guasto e ha permesso, dopo circa quarantacinque minuti di interventi, di riattivare il 70% delle utenze coinvolte. Il ripristino definitivo è avvenuto solo poco dopo mezzogiorno, quando l’intera rete è stata messa in sicurezza e riportata a pieno regime.
Segnalati diversi disagi. Molte persone sono rimaste ferme fuori dagli ingressi dei supermercati, come accaduto al Conad di via Tarino e all'Md di corso Regina Margherita, impossibilitati a proseguire le vendite a causa del blocco degli ingressi e delle casse.
Così come la lunga interruzione della corrente ha impattato sulle attività che operano con prodotti freschi: gelaterie, verdurieri e fruttivendoli hanno dovuto gestire l'emergenza per evitare che l'interruzione della catena del freddo danneggiasse le scorte di merce.
Oltre ai disagi all'interno dei locali, il blackout ha creato qualche complicazione alla viabilità stradale. L'incrocio su Corso Regina Margherita, all'altezza di via Montebello e via Borelli, è rimasto speovvisto di regolazione semaforica fino al ripristino.