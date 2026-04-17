Imparare a salvare una vita: corso di primo soccorso nel cuore della città

Un’intera mattinata dedicata alla formazione salvavita, in uno dei contesti più innovativi del panorama torinese. Sabato 9 maggio 2026, dalle 9 alle 13, la sede di One Srl, ospitata nella storica Palazzina della Marchesa a Palazzo Saluzzo Paesana, aprirà le porte a un corso di primo soccorso pediatrico e adulto rivolto a cittadini, professionisti e famiglie.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di diffondere competenze concrete e immediatamente applicabili nelle situazioni di emergenza, unendo formazione pratica e tecnologia avanzata. Non si tratta di una semplice lezione teorica, ma di un percorso immersivo che punta a fornire strumenti reali per intervenire tempestivamente in caso di necessità.

La scelta della sede non è casuale. One Srl rappresenta una realtà di riferimento a livello internazionale nella produzione di dispositivi sanitari, e ospitare qui il corso significa offrire ai partecipanti un contatto diretto con il mondo dell’innovazione applicata alla salute. Un ambiente in cui la tecnologia non è solo supporto, ma parte integrante del processo formativo.

Il corso è organizzato da One Academy in collaborazione con Salvamento Academy e Iarr, realtà attive nella formazione in ambito emergenziale. A guidare i partecipanti sarà Mario Caldera, istruttore nazionale con una lunga esperienza sul campo, insignito del titolo di miglior istruttore 2024 e Cavaliere della Repubblica.

Durante la mattinata, i partecipanti si confronteranno con scenari realistici, simulando interventi su neonati, bambini e adulti. Un approccio che consente di sviluppare non solo conoscenze teoriche, ma soprattutto prontezza operativa e capacità decisionale nei momenti critici.

A supportare la formazione saranno manichini di ultima generazione, in grado di fornire un riscontro immediato sull’efficacia delle manovre, come il massaggio cardiaco. Un sistema che permette di correggere gli errori in tempo reale e trasformare ogni gesto in un automatismo salvavita.

Al termine del corso verrà rilasciato un brevetto nazionale, insieme ai crediti Ecm per i professionisti sanitari. Ma il valore aggiunto, per molti partecipanti, sarà soprattutto la consapevolezza acquisita: quella di poter intervenire, in modo efficace, quando ogni secondo può fare la differenza. Le iscrizioni sono aperte. L’appuntamento è fissato in via Bligny 4.