"Leggere il mondo attraverso i libri", la X edizioni di "Torino che legge...con il Piemonte"

Torna Torino che legge... con il Piemonte, che mercoledì 22 e giovedì 23 aprile festeggia la sua decima edizione con un calendario di incontri di lettura, presentazioni di libri, firmacopie, laboratori e attività per le scuole in tutta la città, con oltre cento ospiti per “leggere il mondo attraverso i libri”. La manifestazione, nata per celebrare la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore istituita dall’UNESCO, è organizzata dal Forum del Libro in collaborazione con Città di Torino e le sue Biblioteche civiche, nell’ambito del Patto locale per la Lettura della Città di Torino, con il Patrocinio della Regione Piemonte, e si inserisce tra le iniziative verso la candidatura di Torino a Capitale europea della Cultura 2033. Al progetto prendono parte ALI, SIL, librerie, associazioni e scuole del territorio.

L’edizione di quest’anno è dedicata alle librerie, in concomitanza con il lancio della prima campagna di comunicazione della Città di Torino a loro dedicata, nell’ambito del programma Torino compra vicino. Promossa insieme a Biblioteche civiche torinesi, Ascom e Confesercenti, con il supporto della Camera di commercio di Torino, la nuova campagna intende valorizzare il ruolo delle librerie non solo in qualità di attività commerciali ma anche di presidi di cultura e animazione sociale di straordinaria rilevanza nelle nostre città, che contribuiscono a far crescere il valore di una piena e consapevole cittadinanza attiva.

“Torino che legge è una vera e propria festa del libro e della lettura che in occasione della Giornata internazionale del libro coinvolge tutta la città, attivando una rete diffusa di energie che mette insieme librerie, associazioni, presìdi culturali e spazi urbani, dando vita a un programma ricco e partecipato - dichiara l'assessora alla Cultura della Città di Torino Rosanna Purchia -. Un ruolo centrale in questo progetto è svolto dalle Biblioteche civiche, che ospiteranno incontri e attività e che grazie ai Bibliobus porteranno la lettura nei quartieri, proponendo una bibliografia dedicata e letture sul tema dell’identità europea, in linea con il percorso che porterà alla candidatura di Torino come Capitale europea della Cultura 2033. Il programma di Torino che legge si arricchisce anche grazie al contributo del Torino Jazz Festival, con un concerto dedicato alla Beat Generation”.

Il primo appuntamento di “Torino che legge... con il Piemonte” sarà mercoledì 22 aprile alle ore 17 alla Biblioteca Calvino di lungo Dora Agrigento 94, con Librerie in movimento: una nuova tappa della tavola rotonda che racconta i cambiamenti del settore, con Giuseppe Civati (People edizioni), Cecilia Cognigni (Biblioteche civiche torinesi), Giusi De Luca (Adelphi), Maddalena Fossombroni (Libreria Todo modo e Testo, Firenze), Giorgio Gizzi (Libraio Rovereto e direttore rivista Risguardi ), Cecilia Ricciarelli (Libraia Barcellona ), Filippo Scisciani (Ali Torino), Giovanni Solimine (Fondazione Bellonci), coordinati da Rocco Pinto (Forum del libro).

Mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, in collaborazione con il percorso di candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura 2033, l’iniziativa Leggere l’Europa porterà i Bibliobus della Città di Torino nei quartieri della città con un programma di letture e attività dedicate al tema dell’identità culturale europea — la memoria, il dialogo, il pluralismo —. Un’iniziativa che, a partire da pagine, storie e pensieri capaci di interrogare il presente, intende contribuire alla costruzione di un senso di appartenenza europea, nella stessa prospettiva che accompagna il cammino di Torino verso il 2033.

Negli stessi giorni, il Parco Crescenzio e la bocciofila Vanchiglietta ospitano Lido Dora Vanchiglietta Adagio Edition, una due-giorni di letture, presentazioni di libri e attività di bookcrossing nel parco, a partire dal tramonto. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera di Lido Dora Vanchiglietta sarà, giovedì alle ore 19, il concerto del Torino Jazz Festival “La Beat Generation!”, ospitato alla bocciofila Vanchiglietta, che vedrà esibirsi il Lodati & Cangini Duo in un repertorio che intreccia musica e parola poetica, evocando autori come Allen Ginsberg, Jack Kerouac e Lawrence Ferlinghetti. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.

Mercoledì 22 aprile, Bici e Libri è una pedalata aperta a tutta la cittadinanza per promuovere la lettura e i valori della sostenibilità e della cura dell’ambiente. Partenza da piazza Carlo Emanuele II alle ore 18.30.

Giovedì 23 aprile, nella Giornata Internazionale del Libro, chi acquisterà un volume nelle librerie aderenti all’iniziativa riceverà in omaggio una rosa. L’iniziativa, dal titolo Un libro e una rosa per Sant Jordi, è organizzata in collaborazione con la Delegazione in Italia del Governo della Catalogna e si terrà in concomitanza con l’iniziativa di Barcellona Una rosa per Sant Jordi.

Sempre giovedì, alle ore 18, il progetto Io vado in libreria invita lettrici e lettori a portare con sé, in una delle librerie aderenti, un libro scoperto grazie al consiglio del proprio libraio di fiducia, per condividere consigli di lettura e scoprire nuove storie e nuovi autori.

Il programma di propone poi un ampio calendario di incontri con autrici e autori, tra cui Guido Barilla (Il fiore del partigiano, Legamondo), Anna Benotto (Viaggi, Lupoguido), Barbara Cortinovis (Il barattolo di pastelli, Bollati Boringhieri), Valeria Bianchi Mian (L’angelo di sangue, Capricorno Edizioni), Elena Biondo (Malaluna, Golem Edizioni), Daniela Schembri Volpe (I vedovi sono i migliori, Edizioni Effetto), Lorenza Faccioli (Segreti sepolti sulla collina torinese, Baima – Ronchetti), Ilaria Rossetti (Qualcuno da odiare, Guanda), Andreea Simionel (La ragazza d’aria, Rizzoli), Gemma Ruiz Palà (Le nostre madri, Voland), Anna Lina Molteni (Polissena Das. In viaggio verso il Golem, Ronzani), Paola Cereda (L’unico finale possibile, Bollati Boringhieri), Paolo Calvino e Giorgio Enrico Bena (Groenlandia e altri ghiacci. Viaggio nell’Artico tra passato e presente, Neos Edizioni), Elena Varvello (La vita sempre, Guanda), Elena Granata (La città è di tutti, Einaudi), Maurizio Bonino e Valentina Drago (Omeocrazia, Altre Voci), Giovanni Straniero (Straniero alle origini della canzone d’autore, Voglino Editore), accompagnato dal cantautore Federico Sirianni e dall’attrice Cristiana Voglino, Rossella Sorbara (Il cielo è nero la Terra blu, Neo Edizioni), Graziella Bonansea (Tu che non parli, VandA), Michela Monti (Brucia la notte e S’infiammano le stelle, Mondadori), Ed Winters (Come diventare e… restare vegan, Sonda), Francesco Gallo (L’estate del diorama, Piuma), Giampiero Frasca (Schermi del Novecento, Lindau) e Davide Mattiello (L’antifascista geniale, Marotta e Cafiero).

Sul sito ufficiale della manifestazione è inoltre possibile consultare una bibliografia selezionata dal titolo Leggere il mondo attraverso i libri, che raccoglie titoli di attualità, politica, filosofia, letteratura e poesia, con l’obiettivo di offrire strumenti di comprensione e approfondimento del presente attraverso la lettura.