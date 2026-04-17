Ruba un Rolex da 9.500 euro fingendo di volerlo comprare: la Polizia arresta il ladro in pieno centro

Si erano incontrati tramite un portale online per la vendita di un orologio: un Rolex GMT Master 2 da 9500 euro. Ma il compratore ha chiesto al proprietario di visionarlo, prima di chiudere l'affare. Solo che, una volta che l'appuntamento era in corso - in via Buozzi, nel pieno centro di Torino - il finto acquirente ha afferrato l'oggetto prezioso dandosi alla fuga.



In quel momento è però scattato l'allarme e gli agenti di Polizia si sono presentati sul posto, arrestando un giovane di 21 anni, di nazionalità rumena. E' stato possibile riconoscerlo grazie alla somiglianza con l'identikit fornito alle forze dell'ordine.

L’orologio è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.