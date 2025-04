Bardonecchia, il Consiglio comunale dei ragazzi incontra Davide Nicco

"Iniziative come questa ci ricordano quanto sia importante ascoltare, dare spazio e voce ai ragazzi. Il loro entusiasmo è contagioso e ci insegna che la politica può (e deve) essere anche uno strumento per sognare in grande e migliorare per davvero le cose", le parole del presidente del consiglio regionale Davide Nicco in occasione della sua visita, ieri pomeriggio, al Consiglio comunale dei Ragazzi di Bardonecchia, accolto dall'assessore Maria Teresa Vivino.