Una grande Festa a Grugliasco per Vigili del Fuoco e Volontari

Si è svolta mercoledì sera, 15 aprile, la festa organizzata dai Vigili del Fuoco e dall’ODV di Grugliasco, un momento di incontro e condivisione dedicato a celebrare l’intensa attività operativa svolta nel corso del 2025 e nei primi mesi del 2026.

Nel corso dell’evento è stato sottolineato il significativo impegno profuso: ben 1300 interventi effettuati nel 2025, a cui si aggiungono i 275 già portati a termine nei primi mesi del 2026, a testimonianza della costante presenza e dedizione al servizio della comunità.

La serata è stata anche occasione per un momento di riconoscimento e gratitudine: sono state infatti consegnate targhe commemorative per la missione umanitaria in Ucraina partita da Grugliasco il 20 marzo, conclusasi con successo. Un gesto simbolico per ringraziare tutti i volontari e gli enti che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

«Esprimiamo la nostra più sincera vicinanza e gratitudine ai Vigili del Fuoco, ai volontari e a tutte le realtà coinvolte per l’impegno straordinario dimostrato, sia nell’attività quotidiana al servizio della comunità, sia nella recente missione umanitaria in Ucraina. Il lavoro svolto rappresenta un esempio concreto di dedizione, professionalità e spirito di solidarietà», ha affermato il Sindaco Emanuele Gaito.

«Come Amministrazione – ha aggiunto l'Assessore alla sicurezza e Protezione Civile Raffaele Bianco – ribadiamo il nostro pieno supporto a queste donne e a questi uomini, che ogni giorno operano con coraggio e senso del dovere, contribuendo in modo fondamentale alla sicurezza e al benessere della collettività».

Oltre alla rappresentanza dell'amministrazione della città di Grugliasco, hanno preso parte alle celebrazioni anche i consiglieri Regionali Roberto Ravello e Fabrizio Ricca, il Direttore Regionale dei Vigili del fuoco Alessandro Paola e la Dirigente Cristiana Vittorini, il Comandante e il vice Comandante dei Vigili del fuoco del Comando di Torino. Una serata significativa che ha unito celebrazione e riconoscimento, rafforzando il legame tra istituzioni, operatori e comunità.