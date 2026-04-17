Via al Lovers Film Festival, ma in concorso nessun italiano. Finocchiaro: "Non ci finanziano"

"Il giudizio uccide gli esseri umani” così la madrina del 41° Lovers Film Festival, Donatella Finocchiaro, nell’inaugurare la nuova edizione della kermesse cinematografica dedicata ai diritti LGBTQI+ più antica d’Europa.

“Dobbiamo combattere lo stereotipo e il pregiudizio - ha aggiunto ieri sera l’attrice dal palco del Cinema Massimo-. Noi non amiamo essere giudicati soprattutto per i nostri gusti sessuali e per l’appartenenza a un genere. I giovani sono avanti e più aperti hanno un’idea di sessualità migliore. Ora il problema è cambiare la mentalità di chi ancora ci giudica”. Insieme alla madrina a presentare la nuova edizione del Festival, che si svolgerà fino al 21 aprile al Massimo, anche la direttrice, Vladimir Luxuria, che ha espresso il suo sollievo per la fine dell’era Orban in Ungheria: “Finalmente”.

Solo qualche settimana fa Luxuria aveva sottolineato l’importanza di continuare a organizzare eventi come il Lovers proprio per cercare di “detronizzare” figure come Orban e far valere i diritti di tutti. E proprio tra gli ospiti del Festival di quest’anno ci sarà anche Patrik Rásky del Pride di Budapest che domenica 19 aprile sarà al Massimo con Patrick Orth, presidente di EPOA - European Pride Organisers Association e il regista di “The Activist”, Romas Zabarauskas.

Non è mancata qualche stoccata sui tagli ai fondi ministeriali per il Cinema. “Non c’è un film italiano in questa edizione. Non ce li abbiamo perché non ce li finanziano, ma d’altronde, non abbiamo nemmeno un film italiano a Cannes” ha commentato senza tanti giri di parole Donatella Finocchiaro.

In gara infatti quest’anno sono 50 i film in concorso, provenienti da 21 nazioni, ma nessun italiano. Fanno eccezione i film fuori concorso, come il primo corto realizzato con l’IA “Mike and the Magazine” di Marcello Paolillo, che ha preceduto ieri sera il film di apertura, “Maspalomas” di Aitor Arregi e Jose Mari Goenaga.