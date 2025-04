Imprevisto tecnico durante le manutenzioni di notte: la metro si ferma da Porta Nuova a Bengasi

Da questa mattina il servizio di trasporto della metropolitana è parzialmente interrotto. Come spiega Gtt nei suoi canale di comunicazione, a causa di un imprevisto tecnico durante gli interventi di manutenzione notturna, la tratta Porta Nuova - Bengasi è temporaneamente gestita con bus sostitutivi.



Il servizio metropolitana resta regolare nella tratta Porta Nuova- Fermi.



"Stiamo lavorando per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile. Seguiranno aggiornamenti.", è quanto afferma in una nota il Gruppo Torinese Trasporti.