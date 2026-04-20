Lanzo Torinese, un nuovo defibrillatore in piazza Rolle donato dalla famiglia di Remo Cresto Aleina

Uno strumento in più al servizio della comunità, pensato per garantire un intervento rapido in caso di emergenza. È stato inaugurato nella mattinata di sabato 18 aprile il nuovo defibrillatore semiautomatico esterno, il primo installato sul territorio lanzese e accessibile a tutti in qualsiasi momento. Posizionato in piazza Rolle, a pochi passi dal salone LanzoIncontra e dall’area che ogni martedì ospita il mercato settimanale, si trova in uno dei punti più frequentati della città, così da poter essere raggiunto rapidamente quando necessario.

L’iniziativa nasce dalla donazione della famiglia Cresto Aleina, che dopo la prematura scomparsa di Remo ha scelto di compiere un gesto rivolto a tutta Lanzo: mettere a disposizione di chiunque un’apparecchiatura che, in caso di bisogno, può salvare una vita. «A seguito della prematura scomparsa di nostro fratello Remo, abbiamo deciso congiuntamente di donare un DAE alla Città di Lanzo, con la speranza di aumentare la sicurezza nel nostro Comune. A causa del nostro dolorosissimo lutto, ci siamo accorti quanto sia importante la tempestività del primo soccorso, abbiamo scelto una donazione di cui la collettività possa usufruire nei momenti di necessità. Ringraziamo il Comune per aver accolto favorevolmente e partecipato alla nostra iniziativa. Profonda gratitudine vanno alla moglie Laura ed al figlio Simone che ci hanno spronato e convinto che stavamo facendo la cosa giusta. Questa donazione non vuole essere un ricordo di Remo ma, a nome suo, una speranza per tutti noi», evidenziano i fratelli Gianni, Fabrizio, Mauro e Manuela.

Alla cerimonia di inaugurazione era presente Marcello Segre, presidente dell’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco Onlus”, alla quale la famiglia si è rivolta per la donazione. Il Comune ha invece provveduto all’acquisto e alla posa della teca idonea per l’installazione esterna. Per l’Amministrazione comunale erano presenti il sindaco Fabrizio Vottero, il vicesindaco Fabrizio Casassa e gli assessori Tina Assalto e Paolo Gisolo. «Un sincero e grande ringraziamento ai familiari di Remo, da parte dell'Amministrazione comunale a nome di tutta la comunità lanzese, per questo gesto di altruismo e per la donazione di questo defibrillatore: un dispositivo accessibile a chiunque in qualsiasi momento, nel cuore della nostra città. Un dispositivo alla portata di tutti che in una situazione di emergenza può solo fare del bene e salvare una vita. Per ciascuno di noi, una sola responsabilità: non girarci dall'altra parte», ha concluso il primo cittadino.



