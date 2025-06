Accende un falò tra le masserizie del trincerone abbandonato: "Quell'uomo va portato via da lì"

Ha acceso un falò, l'ennesimo, rischiando di appiccare (involontariamente) un incendio nel vecchio trincerone abbandonato. L'ennesima scena da panico che ha portato i vigili del fuoco a intervenire in via Sempione, nel quartiere Barriera di Milano, per riportare la situazione a livelli di sicurezza più o meno accettabili.

La storia

Da tempo un uomo senza fissa dimora ha stabilito, davanti ai giardinetti del Peppino Impastato, la propria dimora di fortuna, causando, secondo le segnalazioni dei residenti, situazioni di pericolo e disagio: fuochi accesi a cielo aperto e atti di nudità in pubblico.

A segnalare l’episodio più recente è stata Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia della Circoscrizione 6, che ha raccontato l’intervento congiunto di Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e Polizia Locale, a seguito dell’ennesimo rogo acceso all’interno del trincerone. “Abbiamo chiamato il 112. Una volta spento l’incendio, sono arrivate anche le forze dell’ordine e l’uomo è stato portato via”, spiega Marino.

Marino (Fdi): "Ora interventi"

La consigliera chiede un intervento risolutivo: “Non è possibile che, dopo numerosi episodi e segnalazioni, nessuno si occupi seriamente di questa situazione. L’individuo continua a vivere in condizioni disumane, e nel frattempo le famiglie della zona devono convivere con un pericolo quotidiano, a pochi passi da un giardino pubblico frequentato da bambini”.

Sicuramente l'avvio dei cantieri della linea 2 della metropolitana potrebbe davvero invertire la rotta. Ma i tempi, almeno oggi, restano incerti.