Parella, 800 bambini cureranno giardini e piste ciclabili per la Giornata della Terra

Quattro giorni per insegnare ai bambini di Parella a prendersi cura dell'ambiente e della città. Per la Giornata della Terra, che sarà il 22 aprile, l'istituto comprensivo Duca d'Aosta porterà i propri alunni a pulire i giardini del quartiere Parella. L'iniziativa coinvolgerà circa 800 studenti delle scuole dell'Istituto: da quella dell'infanzia Archimede, alle primarie Armstrong, Calvino e Duca d'Aosta e la secondaria Schweitzer.

Come prendersi cura del quartiere

Nei giorni dal 20 al 23 aprile saranno proprio loro a prendersi cura del quartiere, ripulendo alcune aree verdi ma soprattutto imparando che l'ambiente e la città appartengono a ognuno di noi. Il progetto di sensibilizzazione e pulizia del territorio è svolto con il supporto della Circoscrizione 4, che ha individuato le aree più idonee, al circolo di Legambiente "L'Aquilone" (che accompagnerà bambini e maestre nelle uscite) e all'Amiat, che fornirà scope, palette e sacchi per l'immondizia.

Le aree interessante, come riportato dal coordinatore al verde della 4 Lorenzo Ciravegna, saranno il percorso ciclopedonale di corso Montegrappa e di corso Telesio, il giardino Ada Gobetti di via Zumaglia e il cortile interno della scuola Aquilone. "Si tratta di un'iniziativa interessante per sensibilizzare i bambini riguardo la cura del proprio territorio" ha commentato.

Favorire l'educazione ambientale

"L'educazione ambientale è fondamentale a partire dai più piccoli, così come il rispetto del bene pubblico - ha aggiunto la coordinatrice all'istruzione Anna Maria Bovetti - Ringrazio l'istituto comprensivo perché è molto importante quello che fa sul territorio".