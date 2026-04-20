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Attualità | 20 aprile 2026, 11:55

Parella, 800 bambini cureranno giardini e piste ciclabili per la Giornata della Terra

Dal 20 al 23 aprile gli alunni delle scuole dell'istituto Duca d'Aosta ripuliranno le aree verdi del quartiere

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

Quattro giorni per insegnare ai bambini di Parella a prendersi cura dell'ambiente e della città. Per la Giornata della Terra, che sarà il 22 aprile, l'istituto comprensivo Duca d'Aosta porterà i propri alunni a pulire i giardini del quartiere Parella. L'iniziativa coinvolgerà circa 800 studenti delle scuole dell'Istituto: da quella dell'infanzia Archimede, alle primarie Armstrong, Calvino e Duca d'Aosta e la secondaria Schweitzer.

Come prendersi cura del quartiere

Nei giorni dal 20 al 23 aprile saranno proprio loro a prendersi cura del quartiere, ripulendo alcune aree verdi ma soprattutto imparando che l'ambiente e la città appartengono a ognuno di noi. Il progetto di sensibilizzazione e pulizia del territorio è svolto con il supporto della Circoscrizione 4, che ha individuato le aree più idonee, al circolo di Legambiente "L'Aquilone" (che accompagnerà bambini e maestre nelle uscite) e all'Amiat, che fornirà scope, palette e sacchi per l'immondizia.

Le aree interessante, come riportato dal coordinatore al verde della 4 Lorenzo Ciravegna, saranno il percorso ciclopedonale di corso Montegrappa e di corso Telesio, il giardino Ada Gobetti di via Zumaglia e il cortile interno della scuola Aquilone. "Si tratta di un'iniziativa interessante per sensibilizzare i bambini riguardo la cura del proprio territorio" ha commentato.

Favorire l'educazione ambientale

"L'educazione ambientale è fondamentale a partire dai più piccoli, così come il rispetto del bene pubblico - ha aggiunto la coordinatrice all'istruzione Anna Maria Bovetti - Ringrazio l'istituto comprensivo perché è molto importante quello che fa sul territorio".

Francesco Capuano

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