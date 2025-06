Ingorghi e traffico in tilt la ciclabile di via Mercadante divide la Circoscrizione 6

Durante l’ultimo sopralluogo della Circoscrizione 6 insieme a Iren e Polizia Locale , le sue criticità sono apparse evidenti. L'area, da quando è stata realizzata la nuova ciclabile su via Mercadante , ha risentito di un restringimento delle carreggiate. Ad oggi è presente una sola corsia per senso di marcia e questa situazione, secondo le accuse della Circoscrizione, rallenterebbe il traffico causando continui intasamenti lungo la via e le zone limitrofe.

La ciclabile delle polemiche . Potrebbe essere definita così quella che si snoda tra via Botticelli, via Mercadante e strada Basse di Stura.

"Con la ciclabile rimane una sola corsia – spiega il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 6, Enrico Scagliotti – Converrebbe o spostarla, così da avere due corsie su via Mercadante, oppure introdurre semafori temporizzati per far defluire meglio il traffico. L’idea sarebbe bloccare momentaneamente via Botticelli e strada Basse di Stura per dare il verde a via Mercadante e viceversa".