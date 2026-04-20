Patto con il Comune per prendersi cura dei sottopassi e della ciclostazione di Pinerolo Olimpica [VIDEO]

Pinerolo ha il suo quarto Patto di collaborazione, uno strumento con cui i cittadini scelgono, in accordo con il Comune di prendersi cura di spazi pubblici.

‘Pinerolo Olimpica’ è stato attivato dai tre volontari Osvaldo Beltramino, Elena Baral e Aldo Maffucci, che mettono a disposizione tempo, energie e senso civico per occuparsi della pulizia ordinaria e costante dei due sottopassi di piazza Primo Levi e della ciclostazione.

Una volta la settimana i volontari si trovano per rimuovere rifiuti, foglie e altri rifiuti. Un lavoro di pulizia che permetterà anche di segnalare eventuali criticità agli uffici e permettere così piccoli interventi di manutenzione: “Volevamo dare una pulizia per chi percorre questo tratto di strada - spiegano Beltramino e Maffucci -. Siamo soddisfatti del risultato su questo primo intervento. Il lavoro più grosso è stato quello di una pulizia generale e ora c’è il discorso del mantenimento. Il passaggio degli studenti soprattutto è continuo, abbiamo chiesto quindi anche al Comune cestini per rifiuti. Per ora siamo in quattro, si è unita a noi anche un’altra signora. Speriamo di ampliare il numero di volontari e le zone di intervento”.

Oltre a quello di Pinerolo Olimpica ne sono già stati attivati tre: Bosco Urbano Partecipato, Piazza Guglielmone e Piazza Banfi. Il primo è dedicato alla creazione e cura di un bosco urbano partecipato; il secondo alla pulizia, manutenzione del verde e cura dell’arredo urbano in piazza Guglielmone; il terzo alla valorizzazione dell’area di piazza Banfi attraverso interventi di riqualificazione, manutenzione e coinvolgimento della comunità.

“La cura degli spazi pubblici è un valore che cresce quando diventa un impegno condiviso tra Amministrazione e cittadini. L’attenzione, il tempo e il senso di responsabilità che questi volontari stanno dimostrando rappresentano un contributo concreto per rendere la città più curata, accogliente e vivibile. Allo stesso tempo, queste esperienze hanno anche un importante valore educativo e civico: aiutano a diffondere una maggiore sensibilità verso il rispetto dei luoghi comuni, il decoro urbano e il bene collettivo, patrimonio di tutta la comunità” sottolinea l’Assessore alla Partecipazione Luigi Carignano.

Chi desidera unirsi ai volontari può scrivere aff.generali@comune.pinerolo.to.it; luigi.carignano@comune.pinerolo.to.it o rivolgersi all’Urp per avere maggiori informazioni.