Collegno regala nuova luce al parco Dalla Chiesa: installati 40 punti LED

Il Comune di Collegno ha completato l’intervento di potenziamento dell’illuminazione pubblica del Parco Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa con l’installazione di 40 nuovi punti luce a tecnologia LED, attivati nella serata di venerdì 17 aprile durante una camminata pubblica con i gruppi in cammino e la cittadinanza.

“L’illuminazione del Parco Dalla Chiesa è un intervento che nasce dall’ascolto e dal dialogo con la cittadinanza. Collegno cresce quando cresce la fiducia tra istituzioni e persone, e quando i bisogni che emergono dal territorio diventano azioni concrete. Questi nuovi punti luce illuminano due viali molto importanti: uno è quello che costeggia corso Pastrengo, l’altro è viale Benenson dove verrà inaugurata la nuova sede della Biblioteca, dietro la Lavanderia a Vapore. Sono un segnale di cura e di presenza, un invito a vivere i nostri spazi in sicurezza, insieme” ha spiegato il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone al tramonto di venerdì 17, in un orario che ha permesso l’accessione condivisa dei nuovi viali illuminati. Presenti anche gli Assessori Ida Chiauzzi e Gianluca Treccarichi, il presidente del Consiglio Comunale Enrico Manfredi, diversi consiglieri comunali, i gruppi di cammino rappresentati dalle Associazioni Iride, ATP Torino, Salvadanaio Solidale e il Gruppo Fitwalking Collegno - attività motoria guidata da istruttori qualificati, oltre che 150 camminatrici e camminatori di diverse età.

L’intervento è stato progettato e realizzato dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Collegno, in risposta a una segnalazione formalizzata da gruppi di cittadini che frequentano regolarmente il parco.

“Questo intervento rappresenta un passo importante per una città più accessibile, più sicura e più attenta alle esigenze di tutte e tutti. Illuminare un parco significa renderlo più inclusivo, più vivibile, più equo. Ringrazio i Lavori Pubblici per il lavoro costante, le cittadine e i cittadini che hanno contribuito con le loro richieste e osservazioni: la manutenzione è davvero un percorso condiviso e che in questo caso ha visto un investimento di 137 mila euro e l’inserimento di 860 metri di nuovi cavidotti” sottolinea l’Assessora alla Manutenzione della Città e Pari Opportunità Ida Chiauzzi. Continua l’Assessore allo Sport Gianluca Treccarichi: “Il Parco Dalla Chiesa è uno dei luoghi più amati da chi pratica sport all’aria aperta. Con questi nuovi punti luce LED garantiamo condizioni migliori per allenarsi, camminare e muoversi anche nelle ore serali. Investire nello sport significa investire nella salute e nella qualità della vita della nostra comunità. E farlo insieme ai gruppi in cammino è stato il modo più naturale per inaugurare questo intervento”.

L’installazione rientra nel programma comunale di efficientamento energetico e riqualificazione dell’illuminazione pubblica, che prevede la sostituzione progressiva dei punti luce obsoleti con tecnologia LED; la riduzione dei consumi energetici e dei costi di manutenzione, il miglioramento della sicurezza negli spazi pubblici e non ultima la valorizzazione dei parchi come luoghi di sport, socialità e benessere.

L’accensione condivisa con la cittadinanza ha rappresentato un momento simbolico di restituzione del lavoro svolto e di confronto sulle future progettualità per la città.