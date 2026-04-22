Quadro elettrico pericoloso davanti alla scuola, scatta l'intervento di Ireti

Un quadro elettrico divelto, fili potenzialmente scoperti e una protezione giudicata insufficiente. È quanto segnalato nei mesi scorsi in via Coggiola, proprio di fronte alla scuola Mirafiori, dove la presenza di un manufatto danneggiato ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza, soprattutto dei più piccoli.

A portare il caso all’attenzione della Circoscrizione 2 è stata un’interpellanza urgente presentata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, Juri Bossuto e Rita Grimaudo. Nel documento si evidenziava come il quadro, dopo essere stato danneggiato, fosse stato “ingabbiato” in una cassa di legno, soluzione ritenuta però non sufficiente a prevenire possibili incidenti.

Da qui la richiesta di un intervento urgente per mettere in sicurezza l’area, frequentata quotidianamente da studenti e famiglie. Sul luogo dell'incidente - ha spiegato il presidente Luca Rolandi - è intervenuta Ireti, quale soggetto proprietario del quadro elettrico.

La segnalazione è partita il 27 novembre 2025, seguita da un sopralluogo effettuato il 16 gennaio 2026. In quell’occasione è stato verificato il ripristino delle condizioni di sicurezza: il manufatto è stato infatti rimosso definitivamente, eliminando il potenziale pericolo.