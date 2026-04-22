Recintata l'area donata al Comune nel 2012, ma è solo un trattamento anti infestanti

Per giorni, quella recinzione comparsa all’improvviso tra corso Ferrara e via delle Peonie ha alimentato domande e curiosità tra i residenti del quartiere Vallette. Un’area verde improvvisamente chiusa, senza indicazioni evidenti, tanto da far nascere qualche timore su lavori imminenti o situazioni di degrado.

In realtà, dietro al “giallo” c’è un intervento di manutenzione piuttosto specifico. L’area, infatti, è stata delimitata dalla Circoscrizione 5 per consentire un trattamento contro la sorghetta, una pianta infestante particolarmente resistente e difficile da eradicare.

La chiusura temporanea serviva proprio a evitare l’accesso durante le operazioni, necessarie per ripristinare le condizioni del terreno e contenere la proliferazione della vegetazione indesiderata.

Quello spazio ha anche una storia particolare. Si tratta infatti di un’area donata gratuitamente al Comune nel 2012 da un cittadino, poi trasferitosi negli Stati Uniti. Una porzione, tuttavia, resta ancora di proprietà Atc, elemento che contribuisce a rendere più complessa la gestione complessiva del lotto.

Nessun cantiere, dunque, né trasformazioni imminenti: solo un intervento mirato di cura del verde. Ma quanto è bastato, in assenza di comunicazioni chiare, per trasformare una semplice recinzione in un piccolo (e simpatico) caso di quartiere.