La complessità dell'adolescenza raccontata in 4 spettacoli: alla Casa del Teatro riecco i "Giovani Sguardi"

L'offerta di teatro per bambini, diciamo fino a 12 anni, è ricca e diversificata. Così come quella degli spettacoli per universitari e adulti. A mancare quasi totalmente è invece la fascia intermedia, quella degli adolescenti, che di solito a teatro non trovano spettacoli che parlino di loro e a loro.

A mettere una toppa su questa incredibile mancanza è la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, grazie a Giovani Sguardi, la rassegna teatrale pensata proprio per mettere al centro i giovani adulti.

La quarta edizione andrà in scena dal 30 aprile al 24 maggio con quattro titoli, quattro serate, quattro sguardi sulla realtà contemporanea, selezionati direttamente da un gruppo di adolescenti coinvolti nella progettazione del cartellone. Un’esperienza partecipativa che vuole fare del teatro non solo uno spazio di visione, ma anche di ascolto, confronto e cittadinanza.

"Poniamo gli adolescenti al centro – non solo come spettatori, ma anche come protagonisti attivi", spiega il direttore artistico Emiliano Bronzino. "I temi affrontati sono audaci, come richiede il coraggio di crescere: la dipendenza affettiva, il complottismo, il rapporto tra tempo e felicità, la disabilità, la diversità".

IL PROGRAMMA

Mercoledì 30 aprile – Sala Grande Molto dolore per nulla

Una stand-up comedy al femminile, intima e tagliente. Luisa Borini racconta con ironia e profondità la propria dipendenza affettiva, le aspettative sentimentali e il bisogno – urgente – di perdonarsi, accettarsi e amarsi. Un microfono e una donna sola sul palco per uno spettacolo che è insieme monologo, confessione e liberazione.

Venerdì 2 maggio – Sala Piccola Kalergi! Il complotto dei complotti

Premiato in diversi festival (Fortezza Est, Campo Teatrale, Ferrara Off), lo spettacolo gioca con le teorie del complotto per raccontare una generazione – i millennial – alle prese con precarietà, disillusione e bisogno di appartenenza. In un mondo dominato dal cosiddetto “Piano Kalergi”, una piccola compagnia teatrale si scopre coinvolta in una guerra ideologica dove realtà e finzione si confondono.

Sabato 10 maggio – Sala Piccola Mio fratello rincorre i dinosauri

Dall’omonimo libro di Giacomo Mazzariol, un monologo tenero e divertente sul rapporto tra due fratelli, uno dei quali ha la sindrome di Down. Di Domenico porta in scena un viaggio emotivo fatto di vergogne, scoperte, affetti e nuovi sguardi sul mondo. Uno spettacolo sull’accettazione dell’altro e sulla possibilità di riscrivere il nostro sguardo “disabile”. Con Christian Di Domenico, regia di Andrea Brunello

Sabato 24 maggio – Sala Grande Dieci modi per morire felici

Uno spettacolo-interattivo che coinvolge alcuni spettatori in un gioco teatrale: vivere dieci vite diverse, prendere decisioni, affrontare conseguenze, con un solo obiettivo – essere felici. Una riflessione leggera e profonda sul tempo, il caso e il significato delle nostre scelte quotidiane. di e con Luca Mammoli, ideazione e regia di Emanuele Aldrovandi.

UNA RASSEGNA DA E PER I GIOVANI

La rassegna è sostenuta dalla Regione Piemonte, dalla Città di Torino, dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. Accanto alla programmazione, “Giovani Sguardi” promuove la partecipazione attiva degli spettatori, con un carnet Young pensato per i giovani tra i 14 e i 26 anni (4 ingressi a soli 20 euro, costruibile su misura). Un'occasione per avvicinare le nuove generazioni al teatro non con prodotti “per ragazzi”, ma con storie capaci di parlare il loro linguaggio, e affrontare senza sconti la realtà che vivono.