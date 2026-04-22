Wikimedia promuove la Sacra di San Michele: tra le 10 foto più belle al mondo

Arroccata sulla vetta del monte Pirchiriano, la Sacra di San Michele domina la Val di Susa con la sua imponente architettura, in contrasto con il bianco dello sfondo tra nuvole e montagne innevate. Lo scatto di Federico Milesi, in grado di restituire la maestosità e il fascino delle sue pietre secolari, è arrivato tra i primi dieci al mondo nel capitolo internazionale di Wiki Loves Monuments 2025, il più grande concorso fotografico al mondo promosso da Wikimedia. Già vincitrice del concorso nazionale, l’immagine ha infatti conquistato il settimo posto assoluto nella classifica globale, scelta tra le oltre 233.500 fotografie caricate su Wikimedia Commons.

Tra i 56 Paesi partecipanti, l’Italia si distingue non solo per la posizione di questo scatto, ma anche per lo straordinario coinvolgimento della comunità nazionale per l'edizione 2025. Con oltre 500 partecipanti, di cui quasi la metà (239) nuovi utenti, e più di 26.000 fotografie caricate su Wikimedia Commons, l’Italia si posiziona al primo posto a livello internazionale per numero di partecipanti e al secondo per numero di fotografie raccolte.

Oltre al successo internazionale, Milesi si è distinto nell'edizione 2025 anche per aver vinto il premio speciale “Monumento svelato” con una ripresa aerea del cimitero di Desertes (Cesana Torinese), documentando su Wikimedia Commons un luogo precedentemente privo di immagini.