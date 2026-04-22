Film Music Concert per la ricerca: una serata di musica e raccolta fondi al Conservatorio Verdi

Una serata in cui la grande musica diventa strumento concreto di speranza e sostegno alla ricerca scientifica. Domenica 10 maggio, alle ore 21, l’Auditorium del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino ospiterà un evento speciale capace di unire emozione artistica e impegno sociale: il FILM

MUSIC CONCERT… per la Ricerca, promosso dall’Associazione Musica Insieme APS di Grugliasco e la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro - Candiolo.



Obiettivo è raccogliere fondi a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo, contribuendo allo sviluppo di progetti innovativi e al miglioramento delle cure per i pazienti oncologici.



Protagonista della serata sarà l’Orchestra Magister Harmoniae, diretta da Elena Gallafrio, affiancata dal Parents’ Choir e voci soliste di grande sensibilità: Antonia Piccirillo e Deborah Colangelo.



In scaletta, musiche indimenticabili firmate da compositori come Hans Zimmer e John Williams, fino a un emozionante tributo a Ennio Morricone, figura simbolo della musica per il cinema italiano nel mondo. Le sue composizioni, capaci di evocare atmosfere profonde e universali, saranno uno dei momenti più intensi della serata.



Non si tratta solo di un concerto, ma di un’esperienza collettiva che invita il pubblico a partecipare attivamente a una causa di grande valore. Durante l’evento sarà infatti possibile effettuare ulteriori donazioni a sostegno della ricerca, trasformando ogni applauso in un gesto concreto di solidarietà.

