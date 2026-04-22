Ottanta arpe, una voce: il concerto della Stagione Stefano Tempia per i 50 anni del Metodo Suzuki in Italia

Ottanta arpe insieme costruiscono un unico suono. Un gesto collettivo in cui si riconosce il percorso del Metodo Suzuki in Italia. Nell’ambito delle celebrazioni per il 50esimo anniversario, la Stefano Tempia propone Ottanta arpe, una voce, concerto dedicato a Gabriella Bosio, figura centrale nello sviluppo del metodo applicato all’arpa.

Sabato 2 maggio, alle ore 18, all’Auditorium Santo Volto di Torino, si incontrano allievi e musicisti di età e livelli diversi, riuniti in un unico organico.

Il programma tiene insieme pratica didattica e repertorio e si sviluppa come un viaggio musicale fluido e variegato: danze e fantasie, canti della tradizione irlandese, gallese, sudamericana e italiana, fino a celebri pagine del repertorio operistico. Una selezione che riflette il lavoro nelle classi e la sua trasmissione nel tempo.

L’incontro con il Metodo Suzuki, attraverso Lee Robert e Antonio Mosca, orienta il percorso di Gabriella Bosio verso una direzione allora poco esplorata: introdurre l’arpa in un sistema educativo fondato sull’ascolto e sulla continuità dell’apprendimento. A Torino nasce così la prima classe di Arpa Suzuki, destinata ad estendersi progressivamente anche fuori dall’Italia. Accanto alla didattica, l’insegnamento in Conservatorio e il lavoro sulla musica d’insieme segnano in modo duraturo il suo percorso. L’Ensemble Trilli e Glissée, prima orchestra composta esclusivamente da arpe, attiva per oltre trent’anni, rappresenta uno dei principali esiti di questa ricerca. Da questa esperienza prende forma l’European Suzuki Harp Ensemble, oggi protagonista del concerto: un progetto che riunisce studenti e insegnanti di diversi Paesi, mantenendo al centro il lavoro collettivo. Il repertorio intreccia arrangiamenti di Flavio Gatti e Gabriella Bosio con musiche tradizionali e classiche, affidate a formazioni che affiancano principianti e musicisti esperti. Un’occasione per evidenziare il ruolo di Torino, della Scuola Suzuki e della collaborazione con l’Accademia Stefano Tempia nel sostenere la formazione musicale.