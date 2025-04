Un bar di via Genova non aveva le autorizzazioni e, oltre a dare lavoro in nero, il titolare era un evasore totale: fioccano le multe

Controlli a tappeto da parte degli agenti di Polizia in alcuni dei quartieri periferici di Torino, ma non solo. Nel mirino, alcuni esercizi commerciali e il rispetto delle norme legate (anche) alle regole del lavoro.



Irregolarità tra San Salvario e piazza Bengasi

Una delle zone finite sotto la lente è quella di San Salvario e l'area di piazza Bengasi. Sono state fatte multe per circa 30mila euro, mentre a due negozi è stata sospesa la licenza. Denunciati il titolare di un night club e di una sala scommesse. Nel primo locale, infatti, è stata scoperta la presenza di 6 lavoratori in nero, con conseguente sospensione dell’attività fino ad avvenuta regolarizzazione del personale e l’emissione di sanzioni amministrazioni per oltre 15.300 euro. Nel secondo locale è stata riscontrata la presenza di terze persone che esercitavano l’attività in mancanza della titolare della licenza; per tale ragione si è proceduto alla sospensione della licenza per la durata di 5 giorni, con contestuale immediata chiusura al pubblico. Gli agenti hanno anche multato due locali commerciali di via Nizza, nel tratto compreso fra Corso Spezia e piazza Bengasi, per oltre 13.600 euro: entrambi non hanno rispettato il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche tra mezzanotte e le 6 del mattino.

Altri due locali sono stati controllati in Corso Spezia: i titolari sono stati sanzionati per carenze igienico- sanitarie e disturbo della quiete pubblica, per un totale complessivo di circa 500 euro.

Fioccano le multe, tra arresti ed evasori totali

Sempre nella zona, poi, altre 230mila euro di multa sono state fatte ad alcuni locali (a uno è stata sospesa la licenza), mentre gli agenti hanno arrestato una persona, denunciandone un'altra. In particolare, un locale di cibo etnico di corso Vittorio Emanuele II è stato multato dalla Polizia Municipale per 11.500 euro per diversi illeciti: apertura abusiva dell’attività, mancanza dell’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico e mancanza della certificazione previsionale di impatto acustico per il dehors. L'Asl ha anche distrutto circa 20 chili di alimenti conservati in modo non idoneo e alla parziale sospensione dell’attività per l’inidoneità delle vetrinette di conservazione della filiera a freddo degli alimenti procedendo all’emissione di ulteriori 1.000 euro di sanzione. Inoltre, l’Ispettorato del Lavoro ha riscontrato la presenza di tre lavoratori non assunti, sanzionando per 8.000 euro il titolare e provvedendo alla sospensione dell’attività sino alle regolarizzazioni necessarie.

In un bar di via Genova, poi, diverse violazioni sono state scoperte dalla Polizia Locale, tra cui lo svolgimento dell’attività di somministrazione senza le necessarie autorizzazioni, precarie condizioni igienico sanitarie, la mancanza della concessione per l’occupazione del suolo pubblico con dehors, la mancata autorizzazione per i mezzi pubblicitari in uso e la presenza di generi alimentari ad uso personale nei frigoriferi dell’attività. Sono fioccate multe per 8.400 euro. Da ulteriori accertamenti, svolti dalla Guardia di Finanza è stata accertata la mancanza della P.IVA da oltre un anno e la presenza di un lavoratore in nero. Nei confronti del titolare dell’attività, risultato essere evasore totale, sono state emesse sanzioni per un totale di 204mila euro.

Un minimarket di via Varazze è stato sanzionato per 160 euro per non aver esposto un cartello all’esterno del locale per sensibilizzare gli avventori ad evitare comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla tranquillità pubblica.

Verifiche a Porta Nuova e dintorni: espulso un irregolare

Oltre 3000 euro di multa, poi, nella zona di Porta Nuova e nella zona compresa fra via Sacchi, via San Secondo, corso Vittorio Emanuele, Corso Stati Uniti, via Magenta, corso Sommelier. L’attività ha consentito il controllo di oltre 120 persone e di 4 esercizi commerciali. Il titolare di un ristorante kebab di corso Sommelier è stato sanzionato in quanto al suo interno sono stati identificati 2 dipendenti non assunti regolarmente: uno di essi nelle ore successive, è stato espulso dal territorio nazionale con decreto del Prefetto di Torino. Inoltre, a causa di alcune violazioni in materia amministrativa, sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 1434 euro. In un bar poco distante sono emersi irregolarità rispetto alla licenza di somministrazione e ai prezzi sulle bevande/cibi, con sanzioni per 1800 euro.

Due titolari di licenza, di un minimarket di corso Sommelier e di una caffetteria in corso Vittorio Emanuele II, sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica per aver omesso la comunicazione dell’attivazione di un impianto audiovisivo all’Ispettorato del Lavoro.