Bus di nuovo nel mirino della Regione: tagli alle tratte con pochi utenti, niente linea per la Teksid. L'ira di opposizione e sindacati

Cinque maggio, data fatale non solo per Napoleone: è il giorno che potrebbe segnare (di nuovo) un cambiamento per il trasporto su gomma in Piemonte. La Regione ha infatti fissato per quella data l'inizio della riorganizzazione di quelle tratte dei bus con poca frequentazione e dunque pochi utenti. "In questi anni la Regione Piemonte ha investito con convinzione nel trasporto pubblico locale, impegnando risorse straordinarie per garantirne qualità ed efficienza: 31 milioni di euro aggiuntivi all’anno di cui 20 per il trasporto ferroviario e 11 milioni a sostegno del trasporto su gomma, con l’obiettivo di compensare gli aumenti legati all’ISTAT, al caro carburante e all’inflazione", dicono dal Grattacielo di via Nizza.

Torna la prospettiva dei tagli

Ma l'idea di mettere mano alle tratte non è nuova: è da novembre, infatti, che l'Agenzia della Mobilità Piemontese ha annunciato ai Comuni e ai mobility manager delle aziende piemontesi la necessità di intervenire su alcune tratte a bassissima frequentazione a servizio di aree industriali e stabilimenti che registravano complessivamente un’utenza media al di sotto delle 8 persone per corsa. Una notizia che ha generato non poche polemiche, con sindacati e opposizioni pronte alla levata di scudi.

Salvi Azimut e Avio

"In questi mesi è stato fatto quindi un importante lavoro di confronto con i sindaci e le aziende per verificare, incrociare e validare i dati relativi all’utenza - dicono ancora dalla Regione -. Alla luce dei numeri, e anche grazie ai 2 milioni aggiuntivi, messi a disposizione dalla Regione per le linee a bassa domanda, restano quindi attive le linee : 442 Avigliana – Nichelino – Rivoli (Azimut) e 85 per Rivalta (Avio). Confermato anche il servizio per la linea bus Ivrea – Milano, che, a partire dal 5 maggio, è operativa con il cambio a Carisio, su una seconda linea autostradale, senza alcun costo aggiuntivo sul biglietto. Nelle prossime settimane, sulla base dei dati di traffico, i tecnici verificheranno la possibilità di ripristinare il servizio diretto".

Salta il collegamento con Teksid

Ma c'è chi non passa il "taglio". L’utenza media tra i 3 e gli 8 passeggeri, a seconda dell’orario, comporta invece la cancellazione, a partire dal 5 maggio delle linee : 259 Carmagnola – Carignano – Torino e 259K Torino – Carmagnola – Textile (Mirafiori-Teksid), 265 Torino-Verrone e Piossasco-Pianezza. Anche se, dicono i responsabili, "resta l’impegno della Regione Piemonte a monitorare costantemente l’andamento dei flussi e ad attivare con tempestività la reintroduzione delle corse sospese qualora si verifichi un potenziale aumento di utenza, in particolare in relazione a riprese produttive significative da parte delle aziende interessate".



Cera (Avs): "Nessuna vicinanza ai lavoratori, ma i soldi per i festival ideologici ci sono"

Non fa sconti la valutazione di Valentina Cera, consigliera regionale di Avs: "Alla faccia della vicinanza ai lavoratori della Giunta Cirio: i soldi per i festival di Marrone in periferia non mancano mai, invece quelli per i bus che portano a lavoro gli operai della periferia proprio non si trovano". L'accusa è di voler "risparmiare e far cassa ancora una volta sulla pelle delle persone di periferia, che si vedono soppresso il mezzo di trasporto pubblico. E insiste: "Dica Cirio ad Alessandro, lavoratore fragile Teksid cresciuto nel mio stesso palazzo popolare, che non ha la patente per problemi di salute e di certo non può permettersi una macchina, che non potrà più andare a lavorare a Carmagnola perché la Regione deve risparmiare, di stare tranquillo perché per lui c’è Samsara, festival pseudo culturale, con gli amici di Marrone, per il quale fortunatamente la Regione non fa mancare le risorse, perché per quello non si risparmia".

Conclude Cera: "I fondi per alimentare l’ideologia ed il consenso di Marrone si trovano sempre, piuttosto anche dalle politiche sociali, ma quelli per il sevizio di bus essenziale per portare a lavoro le persone, soprattutto quelle più fragili che non hanno altri mezzi, questa Giunta non li trova. Non riescono nemmeno ad aspettare che la produzione Stellantis riprenda, come promesso, visto l’arrivo della 500 elettrica, questa Giunta deve risparmiare 4 mesi della linea che va da Mirafiori a Carmagnola, passando per tutta la periferia sud. Inoltre la provincia perde altre 3 linee, mettendo in difficoltà lavoratrici e lavoratori delle zone interne e delle periferie. È questa l’attenzione che le periferie meritano secondo Cirio? Questa Regione a parole è accanto ai lavoratori più fragili, con i fatti invece non esita a metterli in difficoltà".



Mannori (Fiom): "La Regione risparmia solo sugli operai"

Le linee erano già finite nel mirino a marzo, con la richiesta (accettata) di congelare la situazione. "Ci hanno chiuso ogni possibilità di valutare, insieme alle aziende, come ovviare al problema - attacca Gianni Mannori, della Fiom -: possibile che i risparmi la Regione li voglia fare soltanto sui lavoratori?".