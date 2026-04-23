Selezione CER: L'Unione Montana Valle Susa individua "Energia Comune"

L’Unione Montana Valle Susa ha ultimato le procedure di selezione per l'individuazione di una Comunità Energetica Rinnovabile di riferimento, concludendo a fine 2025 la manifestazione di interesse a evidenza pubblica. Dall'esito della selezione è risultata aggiudicataria la CER Energia Comune, un Ente del Terzo Settore costituito in forma di Cooperativa Impresa Sociale e iscritto al RUNTS da novembre 2024.

Questa realtà, nata originariamente nel 2019 dalla collaborazione tra il comune di Sangano e altri centri del pinerolese, gestisce la condivisione virtuale di energia tra produttori e consumatori situati sotto la medesima cabina primaria. La struttura operativa prevede che il 40% degli incentivi sia distribuito ai soci consumatori, il 40% ai soci produttori e il restante 20% venga vincolato a progetti di pubblica utilità e al contrasto della povertà energetica nei comuni aderenti.

L'Unione Montana e i comuni interessati inizieranno ora un iter di alcuni mesi per l'adesione formale come soci pubblici, acquisendo così la possibilità di partecipare direttamente alla governance della CER. Il modello è aperto alla partecipazione di privati, professionisti e PMI in qualità di consumatori, produttori o prosumer.

Per quanto riguarda i profili economici, l'adesione come consumatore comporta una quota d'ingresso di 250 euro, rateizzabile in dieci anni con l'obiettivo di compensare la spesa attraverso gli incentivi stessi. La medesima quota di 250 euro è prevista per i produttori, mentre per gli impianti industriali superiori a 20 kW sono previste forme contrattuali dedicate. Le grandi imprese hanno inoltre la possibilità di mettere a disposizione i propri impianti come produttori esterni senza l'obbligo di associarsi formalmente.