A DesTEENazione Torino la Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico di droga

Incontri, ascolto e salute allo Spazio DesTEENazione per parlare di consumi di sostanze senza tabù. Domani, venerdì 26 giugno, dalle ore 9.30 fino a circa le 13.30, lo Spazio DesTEENazione ai Murazzi del Po (arcate 6-12 lato sinistro) ospiterà “Sosteniamo, non puniamo. Skills in Azione”, una giornata aperta alle ragazze e ai ragazzi per affrontare il tema dei consumi di sostanze in modo diretto, senza giudizi e senza stigma.

L’iniziativa si inserisce nel quadro della Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico di droga e nella mobilitazione internazionale “Support. Don’t Punish”, promossa per sostenere politiche fondate sulla salute, sui diritti e sulla dignità delle persone. A Torino l’appuntamento è promosso da una rete cittadina di soggetti pubblici e del privato sociale e rientra nelle attività coordinate dalla rete Elide (Enti Locali per una politica innovativa sulle droghe), alla quale la Città di Torino aderisce, che quest’anno dedica particolare attenzione alle giovani generazioni.

La mattinata si svolgerà all’interno dello Spazio Multifunzionale di DesTEENazione Torino, luogo dedicato ad adolescenti e giovani, nato per favorire partecipazione, benessere, protagonismo e accesso alle opportunità educative, culturali e sociali. Qui i partecipanti potranno incontrare operatori, servizi e realtà del territorio impegnate nella promozione della salute, dei diritti e nella riduzione dello stigma legato ai consumi di sostanze.

L’evento sarà costruito come un percorso libero e esperienziale: attraverso postazioni tematiche, strumenti interattivi, materiali informativi e attività laboratoriali, le ragazze e i ragazzi potranno muoversi tra le diverse modalità, privilegiando il dialogo tra pari, lo scambio informale e l’apprendimento attraverso l’esperienza diretta. Un’impostazione pensata per favorire ascolto, confronto e partecipazione attiva che mette al centro il ruolo attivo di adolescenti e giovani adulti, riconosciuti come portatori di esperienze, domande e competenze.

L'appuntamento vedrà la partecipazione dell’assessora alle Politiche giovanili ed educative Carlotta Salerno e dell’assessore alle Politiche sociali Jacopo Rosatelli, a conferma dell’impegno della Città di Torino nel promuovere un approccio educativo non giudicante, orientato all’ascolto e alla cura, capace di spostare lo sguardo dalla punizione al supporto e dalla stigmatizzazione alla costruzione di relazioni di prossimità.

"Affrontare il tema dei consumi di sostanze significa mettere al centro i diritti, la salute e la dignità delle persone - dichiara Jacopo Rosatelli, assessore alle Politiche sociali della Città di Torino -. Come Città vogliamo promuovere un approccio che non punisce ma accompagna, che riduce i rischi e combatte lo stigma, costruendo relazioni di fiducia e prossimità. Iniziative come questa vanno nella direzione di politiche più giuste ed efficaci, capaci di sostenere davvero le persone nei loro percorsi".

"La consapevolezza e la responsabilità nascono proprio dal dialogo diretto e dal coraggio di affrontare i tabù - dichiara Carlotta Salerno, assessora alle Politiche educative e giovanili della Città di Torino -. Abbiamo quindi deciso, in collaborazione con le politiche sociali, di dedicare una giornata di approfondimento sul tema dell’abuso delle sostanze e del benessere psicofisico nello spazio DesTEENazione, recentemente riaperto al pubblico dopo oltre 10 anni e interamente dedicato ai giovani torinesi. Le attività che svolgeremo sono un investimento a lungo termine su di loro poiché hanno l’obiettivo di accompagnarli e fornirgli strumenti necessari a compiere scelte consapevoli".

Nel corso della mattinata saranno proposte attività dedicate alla promozione della salute, alla gestione del rischio, allo sviluppo delle life skills e alla conoscenza delle strategie di riduzione del danno. I partecipanti potranno inoltre approfondire le opportunità offerte dai servizi territoriali e sperimentare pratiche orientate al benessere e alla costruzione di relazioni di supporto, tra laboratori, spazi informativi, percorsi di arteterapia e attività dedicate alla consapevolezza delle proprie risorse.

Le attività saranno curate dalle esperte e dagli esperti degli enti che compongono il Tavolo cittadino sui consumi psicoattivi, insieme al team educativo multidisciplinare di DesTEENazione e al partenariato del progetto Aria – Spazi reali. Tra i molti enti che parteciperanno, il Dipartimento delle Dipendenze della ASL Città di Torino, Arci Torino, cooperativa Motiva, Isola di Arran ODV, Gruppo Abele, cooperativa Terra Mia, cooperativa Stranaidea, Associazione Filia.

L’iniziativa rappresenterà anche un’occasione per conoscere più da vicino DesTEENazione Torino quale spazio di aggregazione e costruzione di comunità.