"Siamo in attesa da troppe ore": infermieri del San Giovanni Bosco aggrediti e insultati

Infermiere aggredito al Pronto Soccorso del San Giovanni Bosco. L'episodio si è verificato ieri all'ospedale di Torino nord, dov'è l'operatore era in servizio presso l'area del Triage. Il parente di un paziente in attesa di valutazione ha iniziato ad agitarsi per presunti ritardi nell'assistenza, arrivando poi all'aggressione fisica diretta del sanitario.

Sala d'aspetto in rivolta