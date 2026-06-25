L'arte si siede in Circoscrizione 6: arrivano quattro nuove panchine d'artista

L'arte continua a trovare spazio nei quartieri della Circoscrizione 6. Prosegue infatti il progetto realizzato insieme all'Associazione Arcobaleno che, attraverso le "panchine d'artista", punta a trasformare gli spazi pubblici in luoghi di incontro, riflessione e partecipazione.

L'edizione 2025 dell'iniziativa ha portato alla realizzazione di quattro nuove opere destinate a piazza Tre Cabine, piazza Bottesini, il giardino di via Ghedini e piazza Abba. Le panchine di piazza Tre Cabine e piazza Bottesini sono già state installate, mentre quelle di via Ghedini e piazza Abba saranno collocate nelle prossime settimane.

Un progetto avviato quattro anni fa

Il progetto, avviato quattro anni fa, ha già permesso di realizzare dodici panchine d'artista distribuite sul territorio del mini comune di Torino nord. Un percorso che ha contribuito a riqualificare diversi spazi urbani attraverso opere accessibili a tutti, capaci di raccontare valori, identità e storie del territorio.

L'iniziativa non si fermerà qui. È già prevista anche un'edizione 2026, che porterà alla realizzazione di altre tre panchine grazie alla collaborazione tra la Circoscrizione 6, l'Associazione Arcobaleno e tutti coloro che hanno contribuito alla crescita del progetto.