Tutto pronto a Collegno per celebrare l'81° anniversario della Liberazione

Collegno, Città Martire del Nazifascismo e Medaglia d’Argento al Merito Civile, celebra l’81° Anniversario della Liberazione con un programma ricco di appuntamenti che intrecciano storia, cultura e partecipazione civica.

Fino al 1° maggio la Città ospiterà infatti incontri, spettacoli, convegni e concerto e che accompagneranno cittadini, studenti e associazioni in un percorso di riflessione condivisa sul valore della libertà e della democrazia.

Il 25 aprile, cuore delle celebrazioni, si aprirà alle ore 9 al Sacrario dei Caduti con la Santa Messa al campo officiata da Don Paolo Perolini e il tradizionale omaggio alle lapidi delle associazioni.

Alle ore 10.30 partirà da Piazza 25 Aprile il Corteo della Liberazione, accompagnato dalla Banda Musicale - l’Orchestra Fiati Città di Collegno - che attraverserà le vie della città fino a Piazza del Municipio, dove si terrà la cerimonia ufficiale con gli interventi del Sindaco Matteo Cavallone, della Presidente ANPI Collegno Silvana Accossato e del Deputato Mauro Berruto, delegato del Presidente della Repubblica.

Le iniziative collaterali - come lo spettacolo “Avevamo vent’anni” di giovedì 23 aprile, testimoniano la volontà di Collegno di coniugare memoria e innovazione, coinvolgendo le nuove generazioni in un dialogo attivo sulla storia e sui valori costituzionali. O con la Scuola di Resistenza, nata nel 2025 e giunta al suo secondo anno, prosegue questo impegno con laboratori e incontri dedicati alla cittadinanza attiva e alla memoria storica.

“Il 25 aprile non è solo una data, ma un sentimento che attraversa la nostra comunità — dichiara il Sindaco Matteo Cavallone —. Ricordare la Liberazione significa rinnovare ogni giorno il nostro impegno per la pace, la solidarietà e la democrazia. In un tempo in cui nel mondo tornano guerre e divisioni, Collegno vuole essere città aperta, accogliente e consapevole delle proprie radici. Grazie a tutte le associazioni coinvolte nella realizzazione di questo calendario”.

Le celebrazioni si concluderanno il 1° maggio con il concerto del gruppo Terrarossa all’Auditorium “Giovanni Arpino”, dedicato ai canti di lotta e di protesta, a suggellare idealmente il legame tra libertà, lavoro e dignità.

Accanto alle celebrazioni istituzionali, Collegno propone quest’anno un nuovo appuntamento nato dal lavoro condiviso tra associazioni, gruppi giovanili e realtà del territorio: “25 Aprile anche di giorno, ci guidano le stelle”, un progetto sostenuto dalla Città di Collegno che trasforma la Festa della Liberazione in un’esperienza corale, aperta e intergenerazionale. L’iniziativa è il risultato di un percorso costruito insieme ai volontari di Maki APS, al Consiglio Giovani di Collegno, alla Consulta Giovanile di Rivoli, al Comitato Col del Lys, con la collaborazione di Tenkaichi e Soqquadro. Una rete che testimonia la vitalità del tessuto associativo locale e la volontà comune di rendere la memoria un valore vivo e condiviso.

La giornata prenderà il via alle 12.30, con l’apertura degli spazi e il pranzo comunitario dedicato alla “Pastasciutta Resistente”, simbolo storico di condivisione, preparata dal gruppo Scout Regina Margherita di Collegno.

Un infopoint dedicato permetterà ai partecipanti di conoscere da vicino tutte le realtà coinvolte, trasformando l’evento in una vetrina dell’attivismo locale. Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00, spazio all’approfondimento culturale con un talk dinamico che intreccia saluti istituzionali, testimonianze e riflessioni: dal racconto della Resistenza sul territorio con il Comitato Col del Lys, agli interventi dei giovani della Scuola di Resistenza 2.0, fino alla visione europea proposta da Giulia Arduino, Borgatta.

Parallelamente, Soqquadro curerà workshop creativi dedicati ai valori della libertà, mentre l’area gestita da Tenkaichi Beerpong offrirà momenti di gioco e aggregazione pensati soprattutto per i più giovani. Con l’arrivo della golden hour, l’evento cambierà atmosfera: un DJ set live accompagnato dal sax accompagnerà il pubblico verso la conclusione della giornata, celebrando la libertà anche attraverso la musica e la condivisione.

Le altre iniziative

Mercoledì 29 aprile, Commemorazione Don Sapino

Alle ore 18.15 si terrà la Commemorazione del prete partigiano Don Sapino, con momenti di raccoglimento al Sacrario Sacro Cuore di Gesù a Savonera e un’analisi storica a cura di Flavio Castellani.

Giovedì 30 aprile – Corteo della Libertà

Il Corteo della Libertà unirà idealmente Collegno e Grugliasco nel ricordo dei 68 Martiri delle due Città: alle ore 20.15 partenza del corteo in viale Gramsci angolo corso Francia, arrivo al parco Porporati con l’intervento del presidente ANPI nazionale Gianfranco Pagliarulo.

Venerdì 1° maggio – Concerto del gruppo “Terrarossa” all’Auditorium “Giovanni Arpino”, alle ore 21.00, con canti di lotta e di protesta, a suggellare il legame tra libertà, lavoro e dignità. Ingresso gratuito.