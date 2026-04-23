Mauro Pagani al Valsusa Filmfest, il 28 aprile ad Almese

Tra gli appuntamenti più attesi del 30° Valsusa Filmfest, edizione dedicata a Fabrizio De André, in programma martedì 28 aprile 2026 alle ore 21.00 al Teatro Magnetto di Almese si terrà l’incontro con Mauro Pagani, figura centrale della scena musicale italiana contemporanea, compositore, polistrumentista e produttore.

Nel corso della serata, condotta dal giornalista e operatore culturale Enrico Deregibus, Pagani dialogherà con il pubblico ripercorrendo le tappe fondamentali della propria carriera e il lungo sodalizio artistico con Fabrizio De André, di cui è stato tra i più stretti collaboratori, contribuendo alla realizzazione di opere che hanno segnato profondamente la musica italiana.

Verrà inoltre presentato il documentario “Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco” della regista Cristiana Mainardi, vincitore del Nastro d’Argento 2026 per il Miglior Documentario nella selezione speciale “Musica”.

Il film prende avvio da un momento particolarmente delicato della vita dell’artista – una temporanea perdita della memoria – da cui si sviluppa un percorso di ricostruzione della propria identità attraverso la musica, gli strumenti e il confronto con amici e colleghi.

Ne emerge un ritratto intimo e originale, che supera la struttura della biografia tradizionale per restituire un racconto schietto e poetico, profondo e anche divertente, costruito attraverso frammenti di memoria e capace di riflettere sul rapporto tra memoria, identità e creazione artistica.

Accanto a Pagani, il documentario raccoglie le testimonianze di alcuni tra i più importanti protagonisti della musica italiana contemporanea, tra cui Dori Ghezzi, Ornella Vanoni, Manuel Agnelli, Luciano Ligabue, Mahmood, Marco Mengoni, Arisa, Giuliano Sangiorgi e Badara Seck, oltre alla compagna di vita e lavoro Silvia Posa, contribuendo a costruire una narrazione corale che attraversa generazioni e linguaggi musicali.