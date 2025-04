Liberazione: 200mila euro dalla Città metropolitana per 73 progetti

Ammonta a 200mila euro il budget che Città metropolitana di Torino ha destinato al sostegno delle progettualità del territorio per celebrare l’80esimo anniversario della Liberazione.

“Una cifra che abbiamo raddoppiato alla luce delle numerose domande ricevute sul bando pubblico” commenta il vicesindaco di Città metropolitana, Jacopo Suppo. “Le risposte al bando aperto dalla Città metropolitana di Torino per la valorizzazione della storia locale in occasione dell’80° anniversario della Liberazione - spiega Suppo -, sono giunte ai nostri uffici in un numero che ha superato le nostre aspettative, segno di una grande attenzione del territorio alla tutela della memoria e all’importanza della sua trasmissione, in particolare ai nostri giovani. Molti Enti e Associazioni hanno lavorato in rete, così come era raccomandato dal bando, e per questo hanno avuto un punteggio superiore. Altri hanno preferito progettare da soli. Numerose domande pervenuteci hanno colto l’importanza dell’aspetto comunicativo, destinandovi una parte del budget. La Città metropolitana di Torino, per rispondere alle numerose e valide richieste, ha deciso di incrementare il budget assegnato a questo bando aggiungendo altri 100mila euro ai primi 100mila euro già destinati”.

Pubblicato a fine gennaio, il bando era rivolto a Comuni, Enti locali, associazioni, fondazioni, musei per valorizzare la storia locale della Resistenza e della Liberazione privilegiando le realtà che hanno presentato programmi unitari e comuni, per supportare un lavoro in rete sul territorio

Sono arrivate ben 75 domande e 73 sono state quelle accolte:

QUADRANTE TORINESE (Torino, Alto Torinese, Moncalieri, Carmagnola, Chivassese, Chierese, Val Ceronda e Venaria, Colline Torinesi, Rivoli)

19 associazioni e 27 Comuni

QUADRANTE SUD-OVEST (Pinerolese, Valli Chisone e Germanasca, Val Pellice)

2 associazioni e 5 Comuni

QUADRANTE NORD-OVEST (Alta e Bassa Valle di Susa, Val Sangone)

4 associazioni 1 Comune e 1 Unione Montana Valle Susa

QUADRANTE NORD-EST (Alto e Basso Canavese, Valli Orco e Soana, Valli di Lanzo)

4 associazioni 9 Comuni e 1 Unione di Comuni Ciriacese e Basso Canavese

Le iniziative sono concentrate in particolare in questi ultimi giorni di aprile, ma in molti casi si prolungano poi fino all'autunno, con il coinvolgimento delle scuole.