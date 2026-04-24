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Cronaca | 24 aprile 2026, 11:18

Problemi di sicurezza, controlli dei Civich in una palazzina di corso Taranto

L'immobile è riconducibile ad una società del "ras della soffitte" Giorgio Molino

Problemi di sicurezza, controlli dei Civich in una palazzina di corso Taranto

Controlli del Nucleo Edilizio della Polizia Locale in un palazzo in corso Taranto 181, riconducibile ad una società di Giorgio Molino, noto alle cronache come il "ras delle soffitte" torinesi e da anni al centro di diverse vicende giudiziarie. L'ultima risale a novembre 2025, quando l'uomo ha patteggiato una pena a tre anni, da scontare ai domiciliari. Il processo era per appropriazione indebita, evasione fiscale, truffa ed altro. 

I controlli

Ieri mattina i Civich sono intervenuti nella palazzina di Barriera di Milano, che già in passato aveva presentato problemi di sicurezza. Gli accertamenti si sono concentrati in particolare sulle condizione igienico-sanitarie degli alloggi, oltre che sugli allacci alla luce e gas. 

Gli agenti hanno provveduto anche a controllare gli inquilini presenti nel palazzo, nella maggior parte stranieri. "Interveniamo - spiega l'assessore alla Sicurezza Marco Porceddaperché riteniamo che tutte le persone, soprattutto quelle più fragili, abbiano il diritto di vivere in condizioni dignitose e sicure"

"Grande soddisfazione - commenta la capogruppo del Pd alla 6 Isabella Martelli -per il lavoro coordinato della Polizia Municipale, che anche in situazioni delicate e complicate opera in modo strutturato per riportare la legalità a favore dei cittadini".

 

Cinzia Gatti

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