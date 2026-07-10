Torinesi in cerca del fresco: domani si pattina gratis sul ghiaccio al PalaTazzoli

Oltre alla Gam e a Palazzo Madama, anche il Pala Tazzoli sabato apre le porte gratuitamente ai torinesi in cerca di refrigerio. Dopo il successo della prima giornata durante i festeggiamenti di San Giovanni, l'11 luglio torna l’appuntamento con il pattinaggio libero gratuito allo Stadio del Ghiaccio Tazzoli.

Come funziona

Un’iniziativa pensata dall’assessorato allo Sport, in collaborazione con FISC – Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, per offrire ai cittadini un’occasione di svago sul ghiaccio, e anche di refrigerio, durante le calde giornata estive. Nell'impianto di via Sanremo 67 sarà possibile pattinare in due fasce orarie: dalle 17.30 alle 19.30 e dalle 20 alle 22.

Anche il noleggio dei pattini è incluso. Oltre al divertimento, l'iniziativa è adatta anche per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questa disciplina.