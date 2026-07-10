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Attualità | 10 luglio 2026, 09:36

Torinesi in cerca del fresco: domani si pattina gratis sul ghiaccio al PalaTazzoli

Ecco come funziona l'evento dell'11 luglio

Anche il Pala Tazzoli combatte il caldo

Anche il Pala Tazzoli combatte il caldo

Oltre alla Gam e a Palazzo Madama, anche il Pala Tazzoli sabato apre le porte gratuitamente ai torinesi in cerca di refrigerio. Dopo il successo della prima giornata durante i festeggiamenti di San Giovanni, l'11 luglio torna l’appuntamento con il pattinaggio libero gratuito allo Stadio del Ghiaccio Tazzoli. 

Come funziona 

Un’iniziativa pensata dall’assessorato allo Sport, in collaborazione con FISC – Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, per offrire ai cittadini un’occasione di svago sul ghiaccio, e anche di refrigerio, durante le calde giornata estive. Nell'impianto di via Sanremo 67 sarà possibile pattinare in due fasce orarie: dalle 17.30 alle 19.30 e dalle 20 alle 22. 

Anche il noleggio dei pattini è incluso. Oltre al divertimento, l'iniziativa è adatta anche per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questa disciplina.

redazione

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