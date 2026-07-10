Alla festa patronale si alza troppo il gomito: 11 denunciati, 9 alla guida con tasso alcolemico oltre i limiti (4 sono donne)

Si sono conclusi martedì gli eventi legati alla Festa Patronale di San Savino, iniziata lo scorso sabato nel Comune eporediese. Con l’occasione, i carabinieri della Compagnia di Ivrea hanno intensificato i servizi su tutto il territorio, con numerosi posti di controllo e pattuglie a piedi.



Particolare attenzione è stata posta nel contrasto della guida in stato di ebbrezza, dove le persone sottoposte a etilometro sono state oltre 160. Di queste, 9 sono risultate positive all’alcool test, 4 delle quali donne.



Non solo alcool, i militari hanno anche denunciato due giovani in possesso di tirapugni in metallo e coltelli a serramanico con una lama di 18 centimetri; il più giovane, ventenne e residente a Torino, custodiva il coltello e il tirapugni all’interno del marsupio. Altri due ragazzi - uno di 23 e l’altro di 19 anni - sono stati invece denunciati per l’inosservanza del provvedimento emesso dal Questore del foglio di via obbligatorio dal Comune di Ivrea. Salgono infine a dieci le persone segnalate per il possesso di modica quantità di sostanza stupefacente; tutti di età tra i 19 e 31 anni.



Complessivamente sono state identificate e controllate 221 persone; 11 sono state denunciate.