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Cronaca | 10 luglio 2026, 08:50

Alla festa patronale si alza troppo il gomito: 11 denunciati, 9 alla guida con tasso alcolemico oltre i limiti (4 sono donne)

Succede a San Savino, nella zona di Ivrea. Nei guai anche due giovani in possesso di tirapugni e coltello

Particolare attenzione per contrastare la guida dopo aver bevuto troppo

Particolare attenzione per contrastare la guida dopo aver bevuto troppo

Si sono conclusi martedì gli eventi legati alla Festa Patronale di San Savino, iniziata lo scorso sabato nel Comune eporediese. Con l’occasione, i carabinieri della Compagnia di Ivrea hanno intensificato i servizi su tutto il territorio, con numerosi posti di controllo e pattuglie a piedi. 

Particolare attenzione è stata posta nel contrasto della guida in stato di ebbrezza, dove le persone sottoposte a etilometro sono state oltre 160. Di queste, 9 sono risultate positive all’alcool test, 4 delle quali donne. 

Non solo alcool, i militari hanno anche denunciato due giovani in possesso di tirapugni in metallo e coltelli a serramanico con una lama di 18 centimetri; il più giovane, ventenne e residente a Torino, custodiva il coltello e il tirapugni all’interno del marsupio. Altri due ragazzi - uno di 23 e l’altro di 19 anni - sono stati invece denunciati per l’inosservanza del provvedimento emesso dal Questore del foglio di via obbligatorio dal Comune di Ivrea. Salgono infine a dieci le persone segnalate per il possesso di modica quantità di sostanza stupefacente; tutti di età tra i 19 e 31 anni. 

Complessivamente sono state identificate e controllate 221 persone; 11 sono state denunciate.

redazione

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