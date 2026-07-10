Moncalieri, trovati in possesso di oltre 3 kg di cocaina pronta per lo spaccio: arrestati in due

La Polizia di Stato ha arrestato nella prima cintura torinese due uomini per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Polizia Barriera Milano hanno svolto un servizio di osservazione ad un appartamento a Moncalieri, a seguito di alcune informazioni investigative dalle quali era emerso che uno degli indagati potesse verosimilmente approvvigionarsi periodicamente di ingenti quantitativi di cocaina, successivamente ceduti a terzi in zona Barriera Milano con il supporto di un complice.

Nel corso dell'attività, gli operatori hanno monitorato gli spostamenti dei due uomini, documentando una presunta cessione di sostanza stupefacente a un acquirente, successivamente fermato e trovato in possesso di circa 50 grammi di cocaina.

Le successive perquisizioni personali e domiciliari hanno consentito di sequestrare a loro carico, complessivamente, circa 3,2 chilogrammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi pronte per la vendita, oltre a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento sottovuoto, telefoni cellulari e denaro contante, ritenuto provento dell'attività di spaccio e sottoposto a sequestro.

Al termine degli accertamenti, i due uomini sono stati tratti in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e associati presso la Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino. Gli arresti sono stati successivamente convalidati dal G.I.P. del Tribunale di Torino, che ha disposto nei confronti di entrambi la misura cautelare della custodia in carcere.