Rapina un'anziana in via Giordano Bruno e la scaraventa a terra, ma la Polizia lo incastra: arrestato un 39enne in bicicletta

Lo hanno arrestato nelle scorse ore, al termine delle indagini scattate dopo la rapina che aveva messo in atto ai danni di un'anziana. I fatti si erano concretizzati in via Giordano Bruno: l'autore sarebbe un italiano di 39 anni, ritenuto responsabile anche di altri sei episodi simili.

Secondo e ricostruzioni il rapinatore, a bordo di una bicicletta, aveva sorpreso alle spalle una signora ultraottantenne mentre stava rincasando dopo aver fatto la spesa e, dopo averla scaraventata per terra, si era impossessato del suo carrellino della spesa e della sua borsa: all'interno c'erano il telefono, alcuni documenti e denaro contante. La donna, nella caduta, aveva riportato un trauma cranico e una frattura al costato.

Le indagini hanno stretto il cerchio intorno all'arrestato, peraltro uscito dal carcere pochi giorni prima della rapina dopo essere stato arrestato per un fatto analogo. Il volto e la corporatura erano simili, ma a incastrarlo sono stati soprattutto i vistosi tatuaggi.

Gli inquirenti hanno poi ritenuto che lo stesso uomo sia responsabile di altri 5 furti aggravati e una rapina commessi nei mesi successivi sempre con il medesimo modus operandi.