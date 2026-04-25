Grave incidente sulla Torino-Savona: traffico in tilt e quattro i feriti, un 77enne in codice rosso

Un terribile incidente ha mandato il tilt, questa mattina, il traffico sull'autostrada A6 Torino-Savona, dove intorno dalle 9 si sono formate code di diversi chilometri in direzione Savona a causa di un tamponamento avvenuto nella zona intorno all'area di servizio Rio Colorè,

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto e il bilancio è di quattro feriti. Un uomo di 77 anni, residente in provincia di Torino, è stato trasferito d'urgenza in codice rosso all’ospedale di Cuneo. Un ferito è stato valutato in codice verde. Altri due feriti in codice giallo sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Savigliano.

La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento. Ancora dopo un'ora la circolazione resta fortemente rallentata e si registrano ancora code significative in direzione Savona. Ripercussioni anche sulla carreggiata opposta, verso Torino, dove si registrano forti rallentamenti dovuti ai curiosi e alla gestione dei soccorsi.

Proprio il blocco imposto dalle forze dell'ordine ha spinto molti automobilisti a scendere dalla propria vettura per curiosare e chiedere informazioni. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, segno della gravità della situazione. Le autorità hanno invitato chi è in viaggio a valutare percorsi alternativi e a prestare attenzione ai pannelli informativi lungo l’autostrada.