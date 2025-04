Un capriolo finisce in una grossa vasca a Venaria: portato in salvo dai pompieri

Nella giornata di oggi, venerdì 25 aprile, personale del corpo nazionale dei Vigili del fuoco si è attivato per recuperare e salvare un capriolo caduto in una vasca in cemento della Reggia di Venaria.

Intervenuti anche i sommozzatori

Per completare il recupero sono intervenute squadre volontarie e permanenti, tra cui i nuclei specializzati e i sommozzatori.

L’animale una volta recuperato è stato affidato a personale veterinario.