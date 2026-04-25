 / Cronaca

Cronaca | 25 aprile 2026, 08:08

Cade in una cascata, salvata dai soccorsi

Paura nel Canavese: ragazza trasportata al Cto, non è grave

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di venerdì 24 aprile nella zona delle Guje di Garavot, nel territorio di Val di Chy. Una ragazza è caduta accidentalmente in una cascata del Fiume Chiusella, finendo sul greto del corso d’acqua.

La giovane è stata ritrovata dolorante ma cosciente dai soccorritori, intervenuti rapidamente sul posto. L’allarme ha mobilitato un imponente dispositivo di emergenza: vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea, squadra speleo-alpino-fluviale e l’elicottero Drago del reparto volo.

Il soccorso e il trasporto in ospedale

Dopo essere stata messa in sicurezza, la ragazza è stata affidata all’elisoccorso del 118, che l’ha trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Cto. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.

Salvata anche l’amica

Poco dopo, i vigili del fuoco sono intervenuti anche per soccorrere un’amica della giovane. La ragazza, nel tentativo di aiutarla, era rimasta bloccata lungo la parete della cascata, appesa a un ramo. I pompieri l’hanno recuperata in sicurezza: per lei nessuna conseguenza fisica e nessun bisogno di ricovero.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Ivrea, che dovranno chiarire con esattezza quanto accaduto.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium