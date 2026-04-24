"Mi dia gioielli per nipote in ospedale", nuova truffa (sventata) ai danni di una 80enne

Ancora una truffa. Una donna anziana è stata raggirata e truffata da una malvivente, residente fuori Biella, che pensava di farla franca ma che, invece, è stata individuata dai poliziotti della Squadra Mobile di Biella.

Nella tarda mattinata di mercoledì 22 aprile una ultraottantenne è stata avvicinata, poco dopo essere uscita dalla sua abitazione di via Italia, da una donna che le ordinava di tornare in casa per prelevare i monili in suo possesso e consegnarglieli per aiutare suo nipote che si trovava in ospedale in gravi condizioni di salute. Spaventata da quanto le era stato detto, l’anziana ritornava nel suo appartamento e consegnava tutto l’oro in suo possesso alla donna, che subito dopo si dava alla fuga.

Solo in quel momento l’ottantenne si rendeva conto di essere stata vittima di truffa e allertava immediatamente la Polizia, attraverso il numero unico per le emergenze 112, dando una descrizione dettagliata della donna.

Scattavano immediatamente le ricerche da parte della Volante, che con il supporto delle telecamere di sicurezza cittadine, individuava l’autrice del reato, la quale, non molto lontano dall’abitazione dell’anziana, saliva a bordo di un’auto con targa straniera, guidata da un’altra donna, facendo perdere le sue tracce.

Ma solo nel pomeriggio del giorno seguente, l’autovettura, la cui targa era stata diffusa dagli uomini della Squadra Mobile di Biella, era stata intercettata a Imperia dai Carabinieri che, in stretto contatto con gli agenti di Biella, constatavano che all’interno del veicolo vi erano 2 donne di origini straniera corrispondenti alle foto diffuse dai poliziotti biellesi.

Da accertamenti eseguiti nell’immediatezza, emergeva che le due erano delle cittadine straniere senza fissa dimora che alloggiavano presso una struttura ricettiva di Torino, ma che da li a breve, il 24 aprile, avrebbero dovuto lasciare, probabilmente per uscire dal territorio nazionale.

La Squadra Mobile di Biella in collaborazione con gli uomini della Squadra Mobile di Torino, raggiungevano l’alloggio torinese delle due donne per sottoporlo a perquisizione. E proprio nella stanza a loro disposizione, veniva rinvenuta una grande quantità di monili in oro, occultata sapientemente tra le suppellettili, per un totale di 3 orologi di marca, 9 anelli, 6 braccialetti, 9 tra collanine e girocolli, 2 monete in oro – uno Regina Elisabetta e uno da venti franchi- 4 paia di orecchini, e medaglioni, ciondoli e crocifissi in oro.

Tra la refurtiva ritrovata e posta sotto sequestro dai poliziotti della Questura di Biella, l’anziana biellese riconosceva i beni che le erano stati sottratti. La donna straniera veniva denunciata per truffa aggravata ai danni di persona anziana prevista dall’art. 640 c. 2bis c.p.; inoltre la sua posizione potrebbe aggravarsi in quanto si sta indagando su altri episodi che presentano le medesime dinamiche della truffa effettuata a Biella.