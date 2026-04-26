Via Carcano, dopo le polemiche parla la Circoscrizione 7: “Serve un cambio di approccio”

Dopo le recenti polemiche sollevate da Fratelli d’Italia sulla situazione di via Carcano, il dibattito sul mercato e sul commercio abusivo nella zona si allarga anche ad altre voci istituzionali. A intervenire è il vicepresidente della Circoscrizione 7, Ernesto Ausilio, che invita ad affrontare il tema con un approccio meno ideologico e più concreto.

Segnalazioni da residenti e attività

Negli ultimi giorni, spiega Ausilio, sono aumentate le segnalazioni provenienti da Vanchiglietta, via Carcano e Lungo Dora Voghera. Al centro delle lamentele ci sono disagi legati alla gestione del mercato e alla presenza non regolamentata lungo le strade, con ricadute dirette sulla vivibilità del quartiere e sulle attività economiche della zona.

“Così non funziona”

Secondo il vicepresidente della Circoscrizione, la riduzione delle giornate di mercato decisa a livello regionale "non avrebbe risolto il problema, ma lo avrebbe in parte spostato all’esterno dell’area autorizzata".

Un effetto collaterale che si traduce, a suo dire, in situazioni di degrado e difficoltà per residenti e imprese, in un contesto reso ancora più delicato dalla vicinanza al cimitero.

Da qui la necessità di un cambio di passo: più controlli, rispetto delle regole e una gestione capace di evitare che le criticità si spostino semplicemente da un’area all’altra. “Non può essere ridotto a uno scontro ideologico - osserva -, perché qui ci sono persone che convivono ogni settimana con problemi concreti”.